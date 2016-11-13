Tuzla Sedef Tersanesi’nde Karadeniz Holding’in bin 200 megavat kapasiteli 4 yeni enerji gemisinin Gana, Myanmar ve Endonezya’ya uğurlanması öncesi tören düzenlendi. Törende şirketin gelecek yıl üreteceği 14 enerji gemisinin de inşaatına başlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve çok sayıda davetli katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Ulaştırma Bakanı Arslan, sadece gemilerden bir tanesinin 2.5 milyon nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu vurguladı. Arslan, geminin yapımında emeği geçenlere de teşekkür etti.

“SEKTÖRÜN CANLI TUTULMASI İÇİN GEREKEN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR”

Başbakan Yıldırım ise enerji gemilerinin aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, “Burada yapılan gemiler ısıtıyor, aydınlatıyor. Liderliğinizde son 14 yılda Türkiye’yi üçe katladık. Aynı zamanda küresel dış yardımlarda da Türkiye en gelişmiş ülkeler arasına girdi. 3 milyar doların üzerinde Türkiye az gelişmiş ülkelere öyle veya böyle destek oluyor. Denizcilik sektörü dünya için vazgeçilmez bir sektördür. Denizcilik sektörünün dünyada 2009’da başlayıp, hala devam eden küresel krizden en fazla etkilenen sektör olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü dünyadaki taşımacılığın yüzde 90’ı deniz yoluyla yapılıyor. Dünya ticaretinde daralma der demez en önce denizcilik sektörü etkileniyor. Türk gemi inşa sektörü krizden çıkabilecek yöntemleri geliştirmeyi başardı. Yeni gemi inşasında azalma varsa da tamir, bakım, onarım ve bu tip işler sektörün canlı tutulması için gereken çalışmalar yapılıyor” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, artık Türkiye’deki bütün yatların Türk bayrağına geçmesinin önünü açtıklarını vurgulayarak, “Bugünlerde de sizin talimat verdiğiniz bir konu var. O da ‘Artık Türkiye’nin kıyılarında yabancı bayraklı yatlar dolansın istemiyoruz’ dediniz. Bunun için düzenlememizi yaptık. Önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek devrim niteliğinde bir takım değişiklikler yaptık. Artık Türkiye’deki bütün yatların Türk bayrağına geçmesi, hatta dışarıdaki yat sahiplerinin de Türk bayrağına geçmesinin önünü açmış olduk” şeklinde konuştu.

"DENİZDE YOLCU TAŞIMACILIĞI YILDA 90 MİLYON İKEN, BU SAYI 165 MİLYONA ÇIKTI"

Deniz taşımacılığının gelişmesi için yakıtlardaki ÖTV’nin kaldırıldığını da hatırlatan Başbakan Yıldırım, bunun semeresinin de görüldüğünü kaydetti. Denizcilik sektörüne yıllık 5 milyar tutarında teşvik verildiğini vurgulayan Yıldırım, “2003 yılında denizde yolcu taşımacılığı yılda 90 milyon iken, bu sayı 165 milyona çıktı. 4 milyon ton yakıt desteği verdik. Boğazlardan geçen gemi sayısı maalesef bu yıllarda azaldı. 56 bin gemi geçerken, 44 bin civarında kaldı. Bu da küresel krizin en açık etkisi. Bugün Türkiye 185 bin gemi adamı yetiştirmiş durumda. Yetiştirilen gemi adamı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinin önüne geçtik. Çünkü bu 14 yılda gemi adamı yetiştirme konusunda 110 eğitim kurumu kurduk. Bunlardan üniversite var, fakülte var, meslek okulu var” ifadelerini kullandı.

"EKONOMİMİZ ÜZERİNE BİR TAKIM SPEKÜLASYONLAR YAPILIYORSA DA KİMSE ENDİŞE ETMESİN"

“Ülkenin bölünmemesi için gerek bölücü terör örgütü, gerek FETÖ terör örgütü ile mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz” diyen Yıldırım, “İnşallah gelecek daha güzel olacak. Türkiye’nin önünde çok güzel yılların olduğunu ifade etmek istiyorum. Ekonomimiz üzerine bir takım spekülasyonlar yapılıyorsa da kimse endişe etmesin. 2017 üreten, istihdam oluşturan ekonomik kararlarımızda bir hamle yılı olacaktır” ifadelerini kullandı.

(İHA)