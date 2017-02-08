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Başbakan ile yemek yiyen o asker şehit oldu

Başbakan Binali Yıldırım'ın yılbaşı gecesi birlikte yemek yediği askerlerden Uzman Çavuş Mahmut Uslu El Bab'da şehit oldu. Daha önce Yıldırım ile birlikte aynı masada yemek yiyen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Selim Topal da şehit düşmüştü.

Başbakan ile yemek yiyen o asker şehit oldu

08 Şubat 2017 21:49
Başbakan ile yemek yiyen o asker şehit oldu - Tıkla İzle

El Bab'da şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun yılbaşı gecesi Başbakan Yıldırım ile aynı karavanadan akşam yemeği yiyen askerlerden biri olduğu ortaya çıktı. Yıldırım, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde askerlerle yılbaşı akşamı yemekte bir araya gelmiş, aynı masada yemek yediği askerlerden Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Piyade Üsteğmen Onur Kelle, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tuna ve Tank Astsubay Üstçavuş Kenan Taze'nin ailelerini telefonla aramıştı. 

Yılbaşı geçesi çekilen görüntülerin ardından 21 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Selim Topal şehit olmuştu. Bugün ise aynı masada yer alan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun şehadet haberi geldi. Şehit Mahmut Uslu'dan geriye yılbaşı gecesi Başbakan Binali Yıldırım'ın annesini aradığı görüntüler kaldı. Kayıtlarda şehit Uslu'nun Başbakan Yıldırım ve annesine "Vatan toprağı daha önemli" sözleri dikkat çekiyor.  


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