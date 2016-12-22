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Başbakan Ilgaz Tüneli için tarih verdi

Başbakan Binali Yıldırım, 26 Aralık Pazartesi günü Ilgaz Tüneli’nin açılışının yapılacağını söyledi.

Başbakan Ilgaz Tüneli için tarih verdi

22 Aralık 2016 15:35

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreninde konuştu. Yıldırım, Fırat Kalkanı Operasyonu’nda alçak terör örgütü DEAŞ’ın kahpe saldırısıyla şehit düşen Mehmetçiklere Allah’tan rahmet dileyerek, "Ailelerinin acılarını paylaşıyoruz, milletimizin başı sağolsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Acımız büyük ama öfkemiz daha büyük. Kararlılığımız da bir o kadar büyük. Kim hangi alçak hangi alçak hesabı yaparsa yapsın 79 milyonun kardeşliğini, birliğini beraberliğini bozamayacak. Şu toplu açılışımız da bu kararlılığını bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Bu yıl içerisinde Türkiye’nin dev eserlerinin hizmete alındığını anlatan Yıldırım, "Bütün bunlar şunu gösteriyor, alçak terör örgütleri şer odakları ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar Türkiye, bu aziz millet medeniyet yolculuğundan asla dönmeyecektir. Ülkemize birçok eser kazandırıyoruz. Bu yolda hiçbir engel tanımıyoruz. Türkiye’yi durdurmak isteyen içeride ve dışarıdaki ihanet odaklarının yaptıklarına zerre kadar itibar etmiyoruz. Asla pabuç bırakmıyoruz. Terörün arzuladığı şey, hayatı yavaşlatmak ve insanların moralini bozmak. Terörden korkmayacağız, terörü korkutacağız. Terörle mücadelede kararlılığımızı artırarak devam ettireceğiz. Onlar istiyorlar ki Türkiye frene bassın, geri vitese taksın. Hayır, hayata kasteden bu alçakların tuzağına düşmeyeceğiz. Hayatın bütün alanlarında emek ve değer üretmeye devam edeceğiz. Kalkınma, refah yolunda Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz" diye konuştu.

AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu yana verdiği hizmetler hakkında bilgi veren Yıldırım, "Eskiden, temel atmak için bakanlar kıvranıyordu, temelleri iki sefer üç sefer atıldığı günleri artık unuttuk. Şimdi yapılan o kadar çok eser var ki tek tek açmaya ne vakit var ne de imkan var. Onun için böyle 50’şer 100’er toplu açılışlarla milletimizin hizmetine veriyoruz. 26’sında Pazartesi günü, yine Türkiye’nin büyük bir eserini açacağız. 130 yıllık hayal gerçek oluyor. Ilgaz tünelleri hizmete giriyor. İki tünel, her birinin boyu 6,5 kilometre. 13 kilometrelik tüneli 2,5 yılda tamamladık. 3 bin metrelik Bolu Dağı tünelini 17 yılda tamamladık. 17 yılda 3 bin metre, 2,5 yılda 13 bin metre" şeklinde konuştu.

Yıldırım, "İçeride ve dışarıda bizim moralimizi bozmaya çalışan şer odaklarına, terör örgütlerine karşı da kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti hükümetlerinin geçtiğimiz 14 yıl içerisinde bir Türkiye’yi 3 Türkiye yaptığını, üçe katladığını belirten Yıldırım, kaynak yönetimi ve insan yönetiminin önemine işaret etti. Yıldırım, "Muhalefet partileri diyor ki ehliyetsiz kadrolar işbaşına geçti, onun için bu işler başımıza geliyor. Ben de onlara söylüyorum ki, Vatandaş bize 3 Kasım’da ehliyeti verdi. Ehliyeti vermedi, sadece direksiyona da oturttu. 2007’ye geldik, siz iyi iş yapıyorsunuz B sınıfından ağır vasıtaya çevirdim, tekrar yola devam dedi. Yetmedi, daha fazla güveniyorum dedi, 2002 ve 2015’te güveninin artırarak ehliyetimizi de yeniledi. Onun için ehliyet kimdeyse direksiyon ondadır. Direksiyona da Sayın Cumhurbaşkanımızı getirdi, onunla birlikte bu ekip 14 yıldır ülkemize hizmet ediyor. İnşallah daha güzel hizmetlerle, yeni anayasayla, koalisyon dönemlerini sona erdirerek ülkemizi büyütmeye canla başla çalışacağız, hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Binlerce eserin 14 yıl içinde açıldığını anlatan Yıldırım, "Atamız Fatih Sultan gemileri İstanbul’u fethederken karadan denize indirdi, onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları trenleri ve arabaları denizin altından geçirdi. İşte, ecdadına layık olan torunlar Türkiye’nin geleceği için gece-gündüz demeden, insanımızın yolunu ve gönlünü yapmaya gayret ediyor. Bu kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başbakan Yıldırım’ın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun konuşmasında Bakanlık bütçesine ayrılan ödeneğin artırılmasına yönelik talebine ilişkin, "Veysel Hoca para isteme benden, buz gibi soğurum senden" karşılığını vermesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Enise Vural


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