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Başbakan ilk kez açıkladı: Darbe girişimi...

15 Temmuz gecesi milletin ülkenin kaderini değiştirdiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım darbe girişimi ile ilgili bilinmeyen bir ayrıntıyı anlattı.

Başbakan ilk kez açıkladı: Darbe girişimi...

02 Ekim 2016 13:35

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Gençlik Kolları toplantısında konuştu. Yıldırım, "Darbe teşebbüsü Erzincan'da başladı. O savcıyla başlayan bir süreçti, işler sıkıntılı yargıda bir reform paketi hazırladık ve HSYK'nın yapısını yeniden tanımlayan bir reformu halka götürdük ve halk kabul etti. Katarından kurtulalım derken, beterine rastladık. Bu sefer FETÖ'cüler çıktı." dedi.

DARBE GİRİŞİMİ O İLDE BAŞLADI

Yıldırım darbe girişiminin başladığı ili açıklayarak, "Kapatma davasını atlattık, bu sefer yargı darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Onunla mücadele ettik, olmuyor, yargıda reform yaptık. Onu da referanduma götürdük. Darbe teşebbüsü Erzincan'da başladı. O savcıyla başlayan bir süreçti, işler sıkıntılı yargıda bir reform paketi hazırladık ve HSYK'nın yapısını yeniden tanımlayan bir reformu halka götürdük ve halk kabul etti. Katarından kurtulalım derken, beterine rastladık. Bu sefer FETÖ'cüler çıktı. İlk anayasa yargı reformunda kendilerini gösterdiler. Sonrasını biliyorsunuz. MİT Başkanı'nın alnma teşebbüsü, Gezi'deki roller, daha sonra 17-25 Aralık'ta hükümete karşı meydan okudular. Sonra iş kızıştı gele gele 15 Temmuz'a geldi.Bir yandan millete hizmet edeceksiniz, milletin sorunlarını çözeceksiniz, bir yandan da vesayet odaklarını temizleyeceksiniz. 'Artık bir şey olmaz' demeyin. Çünkü bu topraklar çok dinamik. Bu bölge üzerinde hesabı olanlar çok. O yüzden uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Her an, her şeye hazır olarak hedeflerimizden zerre kadar sapmadan, durmadan, yorulmadan devam edeceğiz." dedi

Etiketler: Binali Yıldırım


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