Başbakan, “Kamu gücü kişisel ihtiraslar için kullanılamaz” dedi. Başbakan’ın bu uyarısı ve VakıfBank’ın esnafa ve KOBİ’lere yönelik tavrı Medya Kritik programında ele alındı.

Gazeteci Yazar Cem Küçük, kamu bankaları müdürlerinin memur olduğunu bir kez daha vurgulayarak, “Senin yapman gereken, reklamı şantaj olarak kullanmak değil, reklamları eşit dağıtmaktır. Kime reklam verileceğine sen karışamazsın. Sen kimsin?” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur da, “Oturduğu koltukta 125 milyarlık bir hacmi yönettiğini söylüyor. Sanki kendi parası. Böyle bir basiretsizlik olmaz” dedi.