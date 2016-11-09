Toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı. Yıldırım’ın görüştüğü iller arasında, Diyarbakır (Sur), Batman (Gercüs, Beşiri ve İki Köprü), Şırnak (Cizre), Hakkari, Van(İpekyolu, Erciş, Edremit), Mardin (Nusaybin, Derik, Mazıdağı), Şanlıurfa, Erzurum (Hınıs), Muş(Bulanık), Ağrı (Diyadin), Siirt, Bitlis (Ahlat ve Ovakışla), Iğdır (Tuzluca, Merkez ve Hoşhaber) vardı.