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Başbakan ’kayyum’ başkan vekilleriyle görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, kayyum olarak atanan belediye başkan vekilleri ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Başbakan kayyum başkan vekilleriyle görüştü

09 Kasım 2016 16:28

Toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı. Yıldırım’ın görüştüğü iller arasında, Diyarbakır (Sur), Batman (Gercüs, Beşiri ve İki Köprü), Şırnak (Cizre), Hakkari, Van(İpekyolu, Erciş, Edremit), Mardin (Nusaybin, Derik, Mazıdağı), Şanlıurfa, Erzurum (Hınıs), Muş(Bulanık), Ağrı (Diyadin), Siirt, Bitlis (Ahlat ve Ovakışla), Iğdır (Tuzluca, Merkez ve Hoşhaber) vardı.


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