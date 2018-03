Başbakan Konya'dan duyurdu: Bugün Afrin yarın bir başka yer

Başbakan Yıldırım, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Konya 6. Olağan İl Kongresine katıldı. Kongrede yapılan açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj salonda dinlendi. Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Yıldırım, Afrin’de terörle mücadele ederken hayatını seve seve veren bütün şehitlere, 15 Temmuz şehitlerine, vatan savunmasında kaybettiğimiz şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, "Mekanları cennet olsun. Bu yiğitler, bu bayrak, bu vatan için canlarını verdi. Onlara borcumuz var, bu borcu ödemek için birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize gözümüz gibi sahip çıkacağız. 81 milyonu kardeş bilip, kardeş olacağız. Aramıza ayrı gayrı fitne tohumu ekmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Bir ülkede birlik olmazsa o ülke perişan olur. İşte burada 81 milyonun kardeşliğini görüyoruz. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Roman, Sünni, hep biriz, beraberiz, biz birlikte Türkiye’yiz. Daha çok gayret edeceğiz. Demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. Çok çalışacağız, ülkemizi ve bayrağımızı çok daha yükseklere çıkaracağız. İşte o zaman aziz şehitlerimize borcumuzu ödemiş oluruz. Afrin’de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Racu’yu da teröristlerden temizlediler. Eğer ihtiyaç olursa sizler her zaman hazırsınız bunu biliyoruz" dedi.

"15 Temmuz 81 milyon vatan evladının alçak FETÖ örgütüne karşı dimdik durduğu gündür"

15 Temmuz’un Konya’nın, Konya’nın evlatlarının 81 milyon vatan evladının alçak FETÖ örgütüne karşı dimdik durduğu, darbecilere darbeyi vurduğu gün olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, "Konya, o gün ay-yıldızlı bayrağı indirtmedi, ezanları dindirtmedi. Kadın erkek genç yaşlı meydanlara indiniz, demokrasiye, Cumhurbaşkanımıza sahip çıktınız. FETÖ’cü hainlerin, onların arkasındaki şer odaklarının oyunlarını bozdunuz. Konya, her zaman demokrasiden yana oldu. Konya, Anadolu’nun çimentosu oldu. Hiçbir zaman Konya desteğini bu kutlu yürüyüşte bizden eksik etmedi. Her seçimde rekor destek verdiniz. Konya 2019’da yeni destan yazmaya yeni bir rekora imza atmaya hazır mısınız, sizlere de bu yakışır" şeklinde konuştu.

"Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir, bugün Afrin yarın bir başka yer"

Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'in karadan ve havadan büyük bir harekat yaptığını ve başarıyla gittiğini kaydederek, "Güvenlik güçlerimiz hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok ama çok dikkatli çalışıyor. Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin de tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik'imiz, özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusuna ait yiğitler adım adım Afrin’e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer. Nerede bu ülkenin sınırlarına, bu ülkenin can ve mal güvenliğine, toprak bütünlüğümüze yönelik bir tehdit olursa, orada oluruz ve o tehdidi bertaraf ederiz" diye konuştu.

"Terörle işbirliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor"

Suriye’de, Irak’ta yaşayan mazlum insanların bu örgütlerden çok çektiğini ifade eden Yıldırım şöyle devam etti:

"Hem ülke güvenliğimizi sağlamak, hem de o bölgede yaşayan mazlumların hakkını hukukunu temin etmek için biz bu operasyonları yapıyoruz. Bu operasyonlar, bu mücadele aslında Avrupa’nın da barışı içindir. Dünyadaki küresel barış için de gereklidir. Terörle işbirliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor. Bölgeyi, istikrarsızlaştırmaya ve acılara mahkum etmeye çalışıyorlar. Meşru bir devlet terör örgütleriyle işbirliği yapamaz. Terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşır. Türkiye olarak bölgemizde barış ve huzurun hakim olmasını istiyoruz. Kan ve gözyaşı sona ersin istiyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin Allah yardım ve yardımcıları olsun. Bilsinler ki 81 milyon vatanda evladının duaları onlarla beraberdir. Birliğimiz daim olsun."

"AK Parti ve MHP Yenikapı ruhuna sahip çıktı ve birlikte 2019 seçimlerine gitmeye karar verdi"

Başbakan Binali Yıldırım, referandum kampanyasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatırken siyasi yapı ve siyaset anlayışında önemli değişiklikler olacağını söylediklerini hatırlatarak, "Bu değişiklik demokrasimizi daha da güçlendirecek, milli iradenin güçlü bir şekilde yönetime yansımasına vesile olacak, seçmenleri birbirine daha da yaklaştıracak, partiler arasında ittifaklar gerçekleşecek demiştik. Şimdi bunlar bir bir gerçekleşiyor. AK Parti ve MHP Yenikapı ruhuna sahip çıktı ve birlikte 2019 seçimlerine gitmeye karar verdi. Ne dedik mesele memleketse gerisi teferruattır. İnşallah Cumhur İttifakı ile genel seçimlerde birlik ve beraberliği, seçim ittifakını düzenleyen kanun teklifini meclise verdik. Baraj iki partinin toplam oyu üzerinden yapılacak. Dolayısıyla geçmiş dönemde gizli kapaklı yapılan ittifaklara artık ihtiyaç olmayacak. Her şey şeffaf ve açık olacak. Bu düzenlemeleri yaptık. Ana muhalefet partisi her zaman olduğu gibi yine buna da itiraz ediyor. Ne diyor, ‘Bu bir koalisyondur.’ Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayın. Kapı kapı dolaşarak gizli kapaklı ittifak yapan kimdi, bunlardı. Çatı adayını kimler getirdi. Bunlar getirdi. Şimdi artık her şey meşru, şeffaf ve partiler bir araya gelecek ve seçime girecek, olay bu kadar açık ve nettir. Konyalıların bir sözü var: ‘Sen ağa ben ağa, inekleri kim sağa.’ Geçmiş dönemde siyasetçiler millete hizmet edeceğine ağalık ettiler. 16 yıl boyunca AK Parti kadroları hizmet için gece gündüz çalıştı. Türkiye’yi büyüttük, büyütmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız dünyanın dört bir yanını dolaşıyor, saygıyla sevgiyle karşılanıyor. İstikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Türkiye 16 yılda dünyanın cazip merkezleri arasında yerini aldı. Türkiye tarımda, sanayide, turizmde her alanda büyümeye gelişmeye devam ediyor" dedi.

"Mecliste reform yasaları bir bir görüşülüyor"

Mecliste reform yasalarının bir bir görüşüldüğünü belirten Başbakan Yıldırım, "33 yılık vergi sistemini değiştirecek KDV kanunu önümüzdeki hafta görüşülecek. Bunun anlamı ne; vatandaş devletten alacağını yıllarca beklemeyecek, alacağına devlet ne kadar şahinse, vereceğine de aynı şekilde hassas olacak. Dolayısıyla birikmiş KDV borcu belirli bir takvimde ödenecek. Daha birçok yenilik geliyor. Tarıma stratejik sektör olarak destek devam ediyor. Tarımda kullanılan mazotun yarısı sizden, yarısı bizden uygulamasını başlattık. Son 1 yılda tarımsal nüfusun gençleşmesi ve şehirlere göçün önlenmesi için genç çiftçilere desteği sağladık. Konya’ya 16 yılda 44 milyar yatırım ve destek verdik. Karaman-Konya hızlı trenini de bu sene içerisinde açıyoruz. Ayrıca Karaman’dan Mersin’e hızlı tren inşaatı da birinci bölümü başladı, ikinci bölümü Ulukışla-Mersin arasını da önümüzdeki süre içerisinde başlatacağız. Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya demiryolu projesinin de etüt çalışmaları tamamlanmak üzere, bu hat önemli. Büyük çevre yolu inşaatına başladık. Birinci bölümü bitti, önümüzdeki aylarda açılışını yapacağız. İkinci etabın ihalesini yaptık, üçüncü etap ve daha sonrasında 124 kilometrelik büyük çevre yolunu tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kongreye, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Sorgun, Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Grup Başkan Vekilleri Mustafa Elitaş ve İlknur İnceöz, Konya Milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan, Ziya Altunyaldız, M. Uğur Kaleli, Leyla Şahin Usta, Mehmet Babaoğlu, Abdullah Ağralı, Halil Etyemez, Hacı Ahmet Özdemir, Ömer Ünal ve Mustafa Baloğlu, Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Davut Has - Mustafa Beşer - Çağrı Yıldız