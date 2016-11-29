Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, küresel piyasalardaki hareketler ve kurlardaki oynaklık konusunda tedbirli ve dikkatli olduklarını belirterek, bugünlerde piyasalarda yaşanan olayların sadece Türkiye’ye has bir durum olmadığına dikkati çekti. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların diğer ülkeleri olduğu gibi Türkiye’yi de olumsuz etkilediğini anlatan Yıldırım, Amerikan Başkanlığı seçimi sonrası izlenecek politikaların bir gösterge olduğunu ifade etti.

Güneydoğu’da sınırötesi operasyonlarda PKK ve türevi örgütlerle amansız mücadelenin de sürdüğüne dikkati çeken Yıldırım, "Bütün bu terör örgütlerine elinde emzikli masum bebek muamelesi yapan dost bildiğimiz ülkelerle gerekli mücadeleyi veriyoruz" dedi.

Yıldırım, "Bugün de vatandaşlarımızın desteği ile bu durumun üstesinden geleceğiz. Kriz, dalgalanma diyoruz. Daha bugün açıklandı 8,5 milyon vatandaşımızın 78 milyar lira müracaat etti, devlete olan borcunu ödemek için, Maliye Bakanlığına. Yetmedi 1 milyon 316 bin vatandaşımızı da Çalışma Bakanlığına müracaat ederek 34 milyar 254 milyonluk borcunu yeniden yapılandırmak istedi. İkisini topladığımızda, 112 milyar lira, vatandaşımız diyor ki kriz mi var al sana para. Şimdi kriz tellallarının ortada kol gezdiği esnada bütçenin beşte biri kadar parayı devletin kasasına yatırmak için 10 milyon vatandaş sıraya girdi. Böyle ülkeyi nerede bulacaksınız?" dedi.

"Bunların adı felaket tellalları korosu" diyen Yıldırım, "Bu koro, Sayın Cumhurbaşkanımız 2008 yılında küresel kriz bizi teyit geçecek deyince de sazlarını alıp sahaya inmişti. Biz karınca gibi çalışıp kışın derin şartlarına hazırlanıyoruz, bunlar ise şarkı türkü. Bu millet kimi dinleyeceğini biliyor, kime inanacağını biliyor" şeklinde konuştu.

Artık eski Türkiye’nin olmadığını belirten Yıldırım, "Türkiye’nin ekonomisi güçlü, temelleri sağlam. Biz, ekonomimizin gücünü daha da artıracak reformlara kararlılıkla devam ediyoruz. Reel sektörü ekonomiyi desteklemeyi sürdürüyoruz. Merkez Bankası fiyat istikrarı için gerekli elindeki araçları kullandırıyor. Merkez Bankası’nın bu söylentilere rağmen net döviz rezervinde herhangi bir azalma söz konusu değil. Planlarımızı en kötü senaryoya göre yaptık. Biz ekonomik tedbirlerde işimizi kış tutuyoruz, yaz çıkarsa bahtımıza. Hükümet olarak belli başlı tedbirleri önemli uygulamaları devreye alıyoruz" dedi.

"MECBUR KALMADIKÇA YABANCI PARAYLA SÖZLEŞME YAPMAYACAĞIZ"

Merkez Bankası’nın bazı tedbirler aldığını hatırlatan Yıldırım, "Bu tedbirlerden birisi şu, ihracatçılarımız bildiğiniz gibi bir mal satmak için Merkez Bankası’ndan döviz alıyorlar, borçlanıyor, satışlarını yaptıktan sonra gelip borçlarını ödüyorlar. Merkez Bankası diyor ki, döviz olarak aldığın borcu bana Türk lirası olarak ödeyebilirsiniz. Çünkü, Merkez Bankası’nın amacı, piyasanın ihtiyacı olan her türlü yerli ve yabancı parayı vermektir. Bu, büyük bir kolaylık. Böylece 2 milyar dolar piyasada kalması için önemli bir katkı. Hükümet olarak önemli bir karar aldık, devletin alacaklı olduğu kurumlarda kişiler var bunlarla yapılan sözleşmeler döviz üzerinden. Dedik ki vatandaş bize niye piyasadan döviz alıp da ödesin, onlara da dedik buyurun siz de Türk parası ile ödeyin. Böylece piyasaya 5 milyar dolar daha fazla sıcak kaynak bırakmış oluyoruz. Bundan sonra yapılacak sözleşmeler, devletin ki, bizim yapacağımız sözleşmelerde de mecbur kalmadıkça yabancı parayla sözleşme yapmayacağız" diye konuştu.

Devletin yapacağı döviz ödemelerinde böyle bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirten Yıldırım, "İçeriye, dışarıya döviz ödeyecek. Devlet yapacağı ödemeleri aslanlar gibi yapacak. Şimdi bu FETÖ’cüler tutturdular, sermayeye kısıtlama olacakmış diye, bunlar alçak, bunlar 15 Temmuz’da yapamadıklarını akılları sıra dış ülkelerle Türkiye ekonomisini çökertmek için bütün gayretlerini gösteriyorlar. Analarının bacalarının dedelerinin himmet paraları avuç avuç lobi şirketlerine Türkiye’yi kötülemek için aktarılıyor, milletim bunu bilsin. Sizin, halisane duygularla, verdiğiniz o el emeği alnınız teriyle helalinden kazandığınız paraları orada burada seçim kampanyalarına Türkiye aleyhindeki lobi şirketlerine aktarıyorlar. Bir daha bu milletten değil himmet zırnık bile alamayacaklar, zırnık bile yok, zırnık, bitti o günler" şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İstiyorlar ki Türkiye bir ekonomik belirsizliğe karamsarlığa girsin, siz bu milleti 15 Temmuz gecesi tanklarla toplarla yıldıramadınız, 3-5 kuruş para hesabıyla mı yıldıracaksınız? Hakkın karşısında eğiliriz, alçakların karşısında değil. Yeni Türkiye’nin kapısında son kullanma tarihi geçmiş ekonomik kriz senaristleri cebinde bir dolarla gezen ihanet aktörleri hiç boşuna beklemesin. Türkiye’yi kıskacına düştüğü gelecek hesabını da verecek hiç merak etmeyin. Türkiye’yi kıskacına düştüğü IMF’den yarım asır sonra düzlüğe çıkaran parti hangisi? AK Parti. Bu hareketlilik Türkiye’ye özgü birşey değil, bütün dünyada."

Anamuhalefet partisinin bu konuda yaptığı eleştirilere işaret eden Yıldırım, "Ekonomik verilere baksınlar. Dünyada ne olup bitiyor görsünler. Bugün olan bitenler büyük ölçüde dünyada olan küresel bir olaydır, Türkiye’deki de bunun bir yansımasıdır. Türkiye maliyesi sağlam temellere dayanıyor" dedi.

Meclis’teki komisyon çalışmalarının sona erdiğini hatırlatan Yıldırım, "5 Aralık önümüzdeki Pazartesi günü Bütçe Genel Kurul’a gelecek. Genel Kurul çalışmaları 5 Aralık-16 Aralık arası tamamlanmış olacak. Bütçede bu sene de en büyük payın eğitime, ikinci olarak sağlığa ayır. Yatırımları da 2017 için yüzde 30 artırdık, kamu yatırımlarını. Yani 70 milyarın üzerinde kamu yatırımı yapacağız" dedi.

TURİZMCİLERE MÜJDE

Dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu’nda turizm ile ilgili bir karar aldıklarını belirten Yıldırım, "2017’de turizm kayıplarımızı telafi etmek aracıyla Türkiye’ye turist getirenler için seyahat acentelerine yakıt desteği meselesini görüştük. 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında misafir getiren, A grubu seyahat acentelerine her uçak başı 6 bin dolar destek vereceğiz. Eğer 200 yolcu üzerinde bir kapasiteye sahipse bu 200 yolcu kapasiteli uçakta en az 150 yolcu ile geliyorsa bu destek yüzde 30 daha da artırılacak" dedi.

Partililerin Türk bayrağı ile slogan atması üzerine Yıldırım, “Hiç merak etmeyin ay yıldızlı bayrağa göz koyanın gözünü oyarım" diye karşılık verdi.

Bu yıl ki büyümeden memnun olmadıklarını anlatan Yıldırım, "Türkiye bu büyümelere alışık değil. Darbeler olunca bunun bir bedeli oluyor, bu bedeli ödüyoruz. Ancak bunun 2017’yi sarsmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Yılın son çeyreğinde tekrar canlanma başladı" şeklide konuştu.

Yıldırım, "Şu anda araba alanlar Mart ayına kadar bekliyor. Hani nerede ekonomik kriz. Bunlar ekonominin ne durumda olduğunu gösteren önemli göstergeler. Bundan daha önemli gösterge, kasım ayında ekonomi güven endeksi yüzümüzü güldürdü, endeks bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttığı" dedi.

"ORTA DOĞU’DAKİ KAOSUN, GÖÇ DALGASININ AVRUPA’YA SİRAYET ETMEMESİNİN TEK NEDENİ TÜRKİYE’NİN VARLIĞIDIR"

"Geçen gün AB toplandı kendileri gelin güvey oldular, Türkiye müzakereleri askıya alınsın mı alınmasın mı diye oylama yaptılar" diyen Yıldırım, "İki tarafın da yararına olmayacak, anlamsız ve gereksiz bir iş. Türkiye-AB gerginliğinden her iki taraf da kaybeder, kim daha çok kaybeder derseniz AB daha çok kaybeder. Yine de insanlık biz de kalsın, söylemiş olalım. Biz en büyük dayanağı millet olarak bir siyasi anlayıştan geliyoruz. AB şunu bilsin, Türkiye ile iyi ilişkiler sürdürmek Avrupa’nın gelecekteki güvenliği içini bir mecburiyettir. Orta Doğu’daki kaosun, göç dalgasının Avrupa’ya sirayet etmemesinin tek nedeni Türkiye’nin varlığıdır. Aynı yaklaşımı da Avrupa’dan bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

bÇukur siyasetinden arta kalan yerleşim bölgelerinde yeniden imar çalışmalarının hızlandığına dikkati çeken Yıldırım, güvenlik güçlerinin bölgeyi tamamen temizlediğini ifade etti. Kullanılmaz hale gelen altyapı ve kanalizasyonların tamamen yenilendiğini anlatan Yıldırım, bir yılda 36 bin tane konutun yapılıp vatandaşlara teslim edileceğini dile getirdi. Yıldırım, konutların tamamlanmasıyla terörden oluşan mağduriyetin giderileceğine işaret etti.

AK Parti grup toplantısına, 15 ülkeden oluşan Uluslararası Üniversiteler Birliği’ne üye, yurt dışından gelip Türkiye’de çalışan akademisyenler de katıldı.