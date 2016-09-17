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Başbakan şehit ailelerini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı'nı ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Başbakan şehit ailelerini ziyaret etti

17 Eylül 2016 22:04

Başbakan Binali Yıldırım, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere öğleden sonra Erzincan’a geldi. İlk olarak Erzincan Valiliği'ni ziyaret eden Başbakan Yıldırım, ardından 3. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, Diyarbakır Bölge Trafik Denetleme İstasyonu’na bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Salih Zengin ile Artvin’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu konvoya yönelik saldırıda şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Er Fatih Çaybaşı’nın ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu. Yıldırım, daha sonra Erzincan’dan ayrıldı. 

Abdullah Aslan
 

Etiketler: başbakan, ziyaret


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