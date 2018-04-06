Başbakan Yardımcısı Akdağ açıkladı! TCK'da dev değişiklik

Başbakan Yardımcısı Akdağ, TBMM Madde Bağımlıları Araştırma Komisyonunda Çocuk İstismarı Kanun Tasarısı hakkında bilgi verdi. Akdağ, "Cezaları ağırlaştırdığımız bir alan olacak, taslağımızda bunlar var. Tabii ki yüce Meclisimizin takdirine getirmiş oluyoruz. Cezaların ağırlaştığı bölüm, özellikle çocuklara ağır tecavüz vakaları ve öldürme vakalarında ciddi ağırlaştırmalar getiriyoruz. Öyle ki bazı alanlarda müebbet hapse, bazı alanlarda ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar cezalar getiriyoruz. Türk Ceza Kanunu'nda en ağır cezayı bir çocuğa tecavüz etme ve onu öldürme suçuna verecek şekilde ceza getiriyoruz. Bu anlamda bir ceza alan ve cezasını çekerek cezaevinden çıkacak kişilerin tahliye edildikten sonra belli bir dönem rehabilite edilmesi gerekiyor. Bu rehabilitasyonla beraber ilgili mahkeme heyeti karar verirse uygun gördüğü vakalara, elbette uzman görüşü de almak kaydıyla cinsel isteğin baskılanması amacıyla belli hormonlar verilebilecek. Her yıl bunu ilgili mahkeme gözden geçirecek ve devam edip etmeyeceğine karar verecek. Belli bir süreyle aynı zamanda ciddi bir rehabilitasyon gerçekleştirilecek. Çocuklara istismardan dolayı ceza alanların cezaevinde yattıkları süre içinde de rehabilitasyona tabi tutulmaları söz konusu olacak. Çocuğa yönelik istismar suçlarından ceza alanların çocukların bulunduğu yerlerde çalıştırılmaması şeklinde tedbir getiriyoruz. Özel sektörde de çalışmamalarını sağlayacak tedbirleri alıyoruz. Bir yönetmelikle okul servislerinde çalıştırılmaması gerçekleştirildi. Kantinler, kreşler, benzeri bütün yerlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'na Adalet Bakanlığımız bu kişilerle ilgili bilgileri aktaracak. Yine kişilere ait verilerin korunması tamamen riayet edilmek suretiyle ve çocuklarla ilgili bir işte çalıştırılması söz konusu olduğunda sigortaya başvurulduğunda sigorta uyarı verecek ve çalıştırılmasına mani olacak" ifadelerini kullandı.

Akdağ şöyle konuştu: "Fuhuşa teşvik edenlere maddi para cezalarında alt sınırları arttırıyoruz. Çocuk İzlem Merkezleri var. Zaman zaman adli mekanizmalarla merkezler arasında uyumu sağlayamıyoruz. Bu merkezlerde savcıların görevlendirileceğini kanuna yazıyoruz. Çocukların hiçbir suretle bu merkezlerin dışında ifadelerinin alınmayacağını, bu ifadeler alınırken asla örselenmeyeceklerini, tamamen kayıt altına alacak bir takım detayları içeren kanun maddeleri getiriyoruz. Cumhuriyet savcılarını doğrudan kendilerinin ya da Aile Bakanlığının ya da ailenin talebi üzerine çocuk ve ailenin ifşasına, çocuğun üstün niteliğini zedeleyecek şekilde, zedelenmesine yol açacak yayın varsa bu yayını durdurmayı getiriyoruz. Ancak 24 saat içinde Çocuk Mahkemeleri'ne gitme şartını getiriyoruz."

2018 yılında önleyici tedbirler de alacaklarını ifade eden Akdağ, tasarının yaklaşık 12 madde olacağını belirtti. Akdağ, cinselliği bastırıcı tedbirlerin kriterinin ne olacağı sorusuna, "Tamamen uzman görüşü olacak. Uzman görüşü ve mahkeme kararı olacak. Bu suçların bazılarında ciddi ölçüde tekrarlama özelliğinin olduğunu biliyoruz. Özellikle pedofil diye bilinen vakalar hastalık değil ama bir çeşit cinsel sapkınlık. Bunlarda mutlaka ilave tedbirlerin alınmasının faydalı olacağına karar vermiş oluyoruz" yanıtını verdi.

İyi hal indirimine yönelik soruya Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Bu suçlarla ilgili hüküm değil. Orada da cezaları çok ciddi ölçüde arttırıyoruz. Ceza Kanunu'na bir madde getirerek herhangi bir şekilde sadece bu suçlar için değil, eğer mahkeme takdir indirimi yapacaksa, bunun gerekçesini açıkça yazma mecburiyeti getiriyoruz. Özellikle tecavüz ve ölümle ilgili ağır hüküm getiriyoruz. Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapsin üst sınırını arttırıyoruz. Bu kanunda çocuklara tecavüz ve ölümün cezası 50 sene hapiste yatmaya dönüşüyor. Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok" karşılığını verdi.

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz