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Başbakan Yardımcısı Akdağ: 'Çocuklara cinsel istismar kabul edilemez'

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuklara yönelik cinsel saldırıların asla kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu tip suçlular mevcut hukuk sisteminde en ağır cezayı almalıdır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ: Çocuklara cinsel istismar kabul edilemez

17 Şubat 2018 14:51

AK Parti Ordu İl Başkanlığı ziyaretinde açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel saldırıları değerlendirdi. Akdağ, "Çocuklara, masum çocuklara karşı işlenen suçlar, cinsel saldırılar asla vicdanımızın kabul edebileceği işler değildir. Bunların en ağır bir şekilde cezalandırılması gerekir. Mevcut hukuk sistemimiz bu tip suçlara nasıl en ağır cezayı verebilecekse öyle ceza almalıdır. Özellikle yargıya intikal etmiş meselelerde yargının hızlı hareket etmesi ve vermesi gereken en ağır cezayı vermesi gerekir. Toplumun vicdanı her zaman bunu bekler. Hepimiz anne babayız çoluk çocuk sahibiyiz. Olmasak bile değişen bir şey yok. Umut ediyorum ki bu tip suçlara yargı adaleti en hızla şekilde tecelli ettirecektir. Bütün vicdanların beklediği budur" diye konuştu. 

 

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