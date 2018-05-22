Başbakan Yardımcısı Akdağ: 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir'

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çankaya Köşkü'nde Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul etti. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da kabulde hazır bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Filistin için düzenlediği olağanüstü zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile görüştüğünü anımsatan Akdağ, Erdoğan'ın kendilerine talimat verdiğini, bu kapsamda da talimatı yerine getirmek için çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin TİKA vasıtasıyla 75 milyon dolar harcayarak Filistin'de yaptığı bir hastanenin olduğunu kaydeden Akdağ, "Bu hastanenin hemen hemen bütün ihtiyaçları tamamlandı. Şimdi karşılıklı bir anlaşmayla ortak bir biçimde bu hastaneyi işleteceğiz ve yılda 14 milyon dolarda kendi bütçemizden para vereceğiz. Filistin ve Türkiye Sağlık Bakanlıklarının bir anlaşma atfetmesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta içinde Filistin Sağlık Bakanı inşallah Türkiye'ye gelecek. Küçük pürüzler vardı çözülmesi gereken, o pürüzleri çözerek bu hastaneyle ilgili hizmeti en kısa zamanda başlatmayı planlıyoruz" diye konuştu.

1 milyon 200 bin dolarlık destek



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Filistin'e bir yardım kampanyası başlattıklarını hatırlatan Akdağ, Ramazan ayı boyunca bu kampanyanın devam edeceğini söyledi. Akdağ, şu ana kadar ne İsrail ne de Mısır tarafından yaralıların Türkiye'ye taşınmasıyla ilgili bir imkanın verilmediğine dikkat çekerek, "Ancak Dünya Sağlık Örgütü ile bir prensip anlaşması yaptık. AFAD'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne 1 milyon 200 bin dolarlık bir destek de bulunuyoruz. Bu destek Gazze'nin ihtiyacı olan tıbbi malzemeleri oraya aktarma imkanı sağlayacak. Ayrıca yine AFAD vasıtasıyla 26 bin ton un ihalesi de tamamlandı. Ramazan ayı içinde sevkiyata başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir"



İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne tepki gösteren Akdağ, "Filistin konusundaki hassasiyetimiz bellidir. Filistin bizim gözbebeğimizdir, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Asla Kudüs'te oldu bittilere rıza göstermeyeceğiz. Bu hususta İslam İşbirliği Teşkilatı'nda alınan kararların yürürlüğüe koyulması için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İsrail'in zulmüne 'dur' demenin zamanının geldiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu zulme 'dur' demeli"



Akdağ, Filistin'in İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etmesine ilişkin, "Çok yerinde bir başvuru oldu. Umarım bu hususta Uluslararası Ceza Mahkemesi de bir hakkaniyetle karara doğru yol alır. Bu zulme 'dur' demeli" değerlendirmesini yaptı.

"Durmak yok yola devam"



AK Parti'nin milletvekili aday listesine ilişkin ise Akdağ, "Allah'a şükürler olsun AK Parti çatısı altında siyaset yapan hepimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir davanın peşindeyiz. Türkiye'yi güçlü yapmanın, insanımızı huzur ve refahın içinde yaşatmanın davası içerisindeyiz. Durmak yok yola devam. Hazırlıklarımız yapıyoruz. Ramazan boyunca yoğun bir çalışmamız olacak" dedi.

"Halkımız bir cinayete maruz kaldı"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise şunları kaydetti:

"Türkiye'deki kardeşlerimiz, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün hükümet yetkilileri ellerinden gelen bütün desteği vermeye hazır olduklarını bildirdiler. Bu da halkımızın yükünü hafifletecektir. Halkımız 14 Mayıs günü bir cinayete maruz kaldı. Biz, Filistin halkı olarak Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Hem insani açıdan Kudüs'e ve Filistin'e desteği devam ediyor, hem de siyasi açıdan desteği devam ediyor. Kudüs'ün İslam kimliğini korumaya çalışıyorlar. Çünkü Kudüs'ün kimliğini ve tarihini değiştirmeye çalışıyorlar. Bu yüzden çok teşekkür ederim. İnşallah işbirliğimiz ve çalışmalarımız iki ülke halkının çıkarları doğrultusunda devam edecektir."