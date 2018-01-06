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Başbakan Yardımcısı Akdağ: 'Terörün başı ezildi'

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Terörün artık beli kırılmış ifadesi yeterli değil artık terörün başı ezildi. Şükürler olsun 80 milyon bir arada durdukça kimse bizi alt edemez” dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ: Terörün başı ezildi

06 Ocak 2018 19:34

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanlığını ziyaret etti. Dernek Başkanı Yunus Özkan’dan bilgi alan Başbakan Yardımcısı Akdağ, “Türkiye’de terörü alt etmek üzere gayret eden herkesten Allah razı olsun. Hayatımızın 40 yılından daha fazla terör tehdidi vardı. Terör mücadelesinde büyük bir mesafe alındı. Terörün artık beli kırılmış ifadesi yeterli değil artık terörün başı ezildi. Şükürler olsun 80 milyon bir arada durdukça kimse bizi alt edemez. Gevşemek lazım. FETÖ terör örgütünün neler başımıza açabildiğini gördük” diye konuştu. 

Şahap Gürler
 

 

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