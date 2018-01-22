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Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan dost ve müttefik ülkelere çağrı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili dost ve müttefik ülkelere çağrıda bulunarak, "Müttefik ve dostlarımız gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağdan dost ve müttefik ülkelere çağrı

22 Ocak 2018 11:50

Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Kilis Valiliği tarafından istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Afrin'e harekat konusunda dost ve müttefik ülkelere çağrıda bulunarak, "Kuvvetli iradesi ile Türkiye Cumhuriyeti şu anda gereğini yapıyor.Müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bu hususlarda anlayış ve destek bekliyoruz. Bu anlayış ve desteği göstermeyeceklerinden, gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz. Biz bu terör örgütlerinin haddini bildirmeye muktediriz. Bu hareket sivilleri korurken, mağdurları ve mazlumları muhafaza ederken, teröre karşı demir yumruğumuzu göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Programda farklı partilerin temsilcilerinin de konuştuğunu hatırlatan Akdağ, "Tamamen beklediğim konuşmalar yapıldı. Kilis halkı Kurtuluş Savaşı'nda hangi duygulara sahipse bugün bu duygulardan en ufak birini bile kaybetmeden aynı duyguları taşıyor. Vatanı bayrağı söz konusu olduğunda, özgürlüğü devletin bekası söz konusu olduğunda topyekun, birlikte, beraber hareket eden aynı duyguları hisseden, aynı duaları yapan Kilis halkı ile karşılaştık. Cumhurbaşkanı ve Başbakan adına Kilis halkına hususi şükranlarımı iletiyorum" dedi
Kilis'e yapılan roket saldırılarını da değerlendiren Akdağ, "Gerçekten Kilis kendisine layık olanı yapıyor. Tıpkı Suriye'den gelen misafirlere büyük bir şefkatle kucağına açtığı gibi, bu saldırılara karşı metanetle dimdik ayakta durmasını başarmış bir şehirdir. Bir şekilde malı zarar gören tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Neticede bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücadelenin Kilis halkı tarafından en iyi şekilde algılandığını görüyoruz. inşallah en kısa zamanda Kilis halkını Suriye tarafından gelecek saldırılardan tamamen mazur hale getirmeye gayret edeceğiz" dedi.

İstişare toplantısına Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, AK Parti, MHP, CHP ve SP il başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve muhtarlar katıldı.  

Abdülkadir Güneş

Etiketler: afrin, Recep Akdağ

 

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