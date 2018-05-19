Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan Filistin'e yardım kampanyası açıklaması

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Filistin için hazırlanan yardım kampanyasının detayları hakkında konuştu. Akdağ, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda düzenlenen "Filistin'e Umut Ol" yardım kampanyasının tanıtım toplantısında kameraların karşısına geçti. Basın toplantısına Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu da katıldı.

“İhtiyaçlar arttı”



Filistin’e geçmişten bu yana yardımların sürdüğünü belirten Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan genelge ile yardım kampanyasının başlatılmasına karar verildiğini açıkladı. Gazze’deki son durum hakkında da konuşan Akdağ, “Öteden beri Filistin’e Türkiye’nin gerek hükümetimiz vasıtasıyla gerekse sivil toplum örgütlerinin vasıtasıyla çok önemli yardımlar oldu. AFAD’ın, Türk Kızılayı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, TİKA’nın çok kıymetli destekleri oldu. Şu anda Gazze’de 75 milyon dolar harcanarak yapılmış bir hastanemiz var. Ekipmanları da tamamlandı. TİKA vasıtasıyla yaptığımız bir hastane. Bu hastaneyi en kısa zamanda açmamız lazım. Gazze’yi ziyaret edenler bilir, Gazze bugün dünyanın en büyük hapishanesi durumunda. Üstünde çatı yok ama bir hapishane konumunda. Çok dar bir mekanda çok sayıda insan yaşıyor. İsrail’in bu son cinayetlerinden önce de Gazze’de yaşayan kardeşlerimizin büyük sıkıntıları vardı. Gerek beslenme açısından, gerek çocukların ve annelerin ihtiyaçları açısından, sağlık ihtiyaçlarını görme açısından büyük eksiklikleri vardı. Adeta açık bir yaraya tuz serpmek gibi oldu İsrail’in bu son zulmü. Oradaki ihtiyaçlar hızla arttı” dedi.



İsrail yaralıların Türkiye’ye getirilmesine izin vermiyor



İsrail askerlerinin Gazze sınırında, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek isteyen Filistinlilere yaptığı katliam hakkında açıklamalar yapan Recep Akdağ, yaralı Filistinlileri Türkiye’ye getirme çabalarının olduğunu kaydetti. İsrail’in yaralıları almalarına müsaade etmedikleri açıklayan Akdağ şöyle konuştu:



“Şehit edilen insanlarla beraber 3 bine yakın Filistinli de maalesef yaralandı. Bunların içinde 200’e yakın ağır yaralı var. Biz bu yaralıları Türkiye’ye getirmek için teşebbüste bulunduk. Dış İşleri Bakanlığı görüşmeler yaptı. Bir sonuç alamayınca ben, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörüyle görüşmeler yaptım, onların desteğini istedim. Onlar da gayret ettiler ama İsrail hükümeti bizim bu işle ilgili uçaklarımızın havaalanlarına inişine müsaade etmiyor. Bugüne kadar Mısır tarafından da böyle bir hususa maalesef müsaade edilmedi, fırsat verilmedi. Umut ediyorum ki en azından Mısır tarafı bir fırsat tanır ve biz buradan yaralıları alarak Türkiye’ye getirebiliriz.”



86’sı kadın ve 224’ü çocuk bin 757 yaralı var



Başbakan Yardımcısı Akdağ, AFAD ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen projeyi de açıkladı. 1 milyon 200 bin liralık sağlık yardımının hazırlanacağı projenin detaylarını aktaran Akdağ, “Bu son krizde 1 milyon lira civarında ilaç ve sarf malzemesini Türk Kızılayı hastanelere teslim etti. Ayrıca 3 konteyner ilaç da hazır bekliyor. Bir taraftan da Dünya Sağlık Örgütü ile beraber AFAD bir proje geliştirdik. 1 milyon 200 bin dolar tutarında ilaç ve tıbbi sarf malzemesini biz AFAD olarak temin edeceğiz, Dünya Sağlık Örgütü içeri sokacak. Problem şu; Yapılan ve yapılmak istenen yardımların da ulaşmasına engel oluyorlar. O kadar insanlık dışı bir tutum ki zaten bir insanlık suçu işleyip sivillerin üzerine ateş açılıyor. Hiç birinin elinde silah olmayan, tamamen barışçıl bir protesto içerisinde olan 60’ın üzerinde kardeşimiz şehit ediliyor, yaralılar var. Madem bu zulmü işlediniz, insani yardımlara engel olmayın. Ona da mani oluyorlar. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerinde, hastanelerde 86’sı kadın ve 224’ü çocuk olmak üzere bin 757 yaralı var. Bunların 127’sinin halen hayati tehlikesi var. Yaralıların içerisinde 19 sağlık çalışanı var. 7 ambulans bu saldırılarda zarar görmüş durumda. Gazze’de günde 16 ila 20 saat arasında elektrik kesintisi yaşanıyor. Refah Sınır Kapısı, 2018 yılının başından itibaren sadece 21 gün açık kalmış” dedi.



Yardım kampanyasında tüm Türkiye’nin, 81 milyonun desteğini beklediklerini ifade eden Akdağ, SMS ile yardım yapılacak numaraları açıkladı. AFAD ve Türk Kızılayı’nın SMS ile yardımları Filistin’e ileteceğini kaydeden Akdağ, “Bu yardım kampanyasına hem SMS yoluyla hem de bankalarda açılmış hesaplar yoluyla tüm Türk halkının, 81 milyonun desteğini bekliyoruz. AFAD’ın SMS numarası “1866”, Türk Kızılayı’nın SMS numarası “2868”. Her ikisinde de “Filistin” yazarak yardım yapılıyor. AFAD hesaplarına yapılacak yardım için “Filistin” yazılıp “1866”ya göndermek gerekiyor. Türk Kızılayı için “Filistin” yazılıp “2868”e göndermek gerekiyor” ifadelerini kullandı