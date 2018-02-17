Başbakan Yardımcısı Akdağ’dan Hollanda’ya sert tepki

Eşinin memleketi olan Ordu’ya bir ziyarette bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ordu Valiliğini ziyaretinin ardından AK Parti Ordu İl Başkanlığı'na geçti. Beraberinde AK Parti Ordu Milletvekili Oktay çanak ile birlikte AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Akdağ, İl Başkanı Uğur Çelenk, Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Hekim, parti yöneticileri ile partililer tarafından karşılandı. Parti yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Akdağ, burada gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Hollanda hükümetinin sözde 1915 Ermeni soykırımı iddialarını yasa teklifi haline getirerek kabul etmeye hazırlanmasına yönelik soruyu cevaplandıran Başbakan Yardımcısı Akdağ, Hollanda hükümetine sert tepki gösterdi.

Akdağ, şöyle konuştu: “Hollanda hükümetinden, imal edilerek Türkiye’ye sokulan, Türkiye’ye gönderilen uyuşturucuya mani olmaya çağırıyorum. 1915 olaylarında, bundan 100 yıl öncesinin olaylarıyla suni bir şekilde ilgilenmek ve gündem oluşturmak çabasına girmek yerine, Hollanda bugün gençlerimizi tehdit eden ve bazı gençlerimizin hayatına mal olan bu büyük problemle ilgilenmelidir. Hollanda’da imal edilen ve burada herhangi bir yavrumuzun hayatına mal olan her sentez uyuşturucu için Hollanda hükümetinin sorumluluğu vardır.”

“CHP, 'ama’lı, 'fakat’lı konuşmaktan vazgeçmeli”

Başbakan Yardımcısı Akdağ, açıklamalarında CHP ve HDYP’ye de yüklendi. Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nın yapıldığı bir dönemde CHP’nin "YPG/PYD terör örgütü değildir" şeklindeki açıklamasının çok üzücü olduğunu dile getiren Akdağ, “Ana muhalefet cephesinden YPG/PYD’nin terör örgütü olmadığı, bazen olmayabileceği gibi ifadelerde bulunuyorlar. Herkes biliyor ki, dünya alem biliyor, bunlara destek olan ABD bile biliyor, YPG/PYD, PKK’nın Suriye’de aktif olarak hareket eden kollarıdır. Birbirlerinden bir farkı yoktur. Ama burada ana muhalefet partisinin bu konudaki duruşu son derece yanlıştır. Ana muhalefet partisinin bu meselede 'ama’lı, 'fakat’lı ifadeleri bir yana bırakarak bu işin (Zeytin Dalı Harekatı’nın) yanında durması Türkiye’nin gücüne güç katar. Bunu Kılıçdaroğlu’nun ve ana muhalefet partisinin görmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“HDP’den milli bir duruş beklemiyoruz”

Akdağ, HDP’nin hiçbir zaman milli bir parti olmadığını da ifade ederek, “HDP’den milli bir duruş beklemiyoruz. Talimatları Kandil’den ya da Kandil’in yerini alan başka odaklardan alan bir partiden ve o partinin üyelerinden bir milli duruş sergilemelerini beklemiyoruz. En son yaptıkları kongrede dostlar alışverişte görsün kabilinden küçük bir Türk bayrağı ile geçiştiren, salonda Türk bayrakları olmayan, milli hiç bir şey kabul edemeyen bir partinin üyelerinin bu noktada sağduyulu davranmalarını bekleyemeyiz” şeklinde konuştu.

Metin Akyürek

