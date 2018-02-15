Başbakan Yardımcısı Akdağ’dan müjde



Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Erzurum AK Parti Milletvekilleri kış aylarında Erzurum Havalimanı’nda sis sebebiyle yaşanan sıkıntıları masaya yatırmış ve sorunun çözülmesi için çalışmalara başlamıştı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ’ın, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile yaptığı görüşme sonucunda Erzurum Havalimanı’nda kullanılan mevcut CAT 2 kategorisinden CAT 3 kategorisine geçişin kararlaştırıldığı öğrenildi. Yeni sisteme geçildiği takdirde uçakların rötar yapmaları asgari düzeye inecek.

2016’da CAT 2 sistemine geçilmişti

Başbakan Yardımcısı Akdağ ve Erzurum AK Parti milletvekillerinin girişimleriyle 20 Aralık 2016 yılında CAT 1 sisteminden CAT 2 sistemine geçilmişti. CAT 1 sisteminde uçakların havalimanına inebilmesi için 800 metrelik bir yatay görüş mesafesi gerekiyordu. CAT 2 sistemine geçince yatay görüş mesafesi gereği 2016 yılında 350 metreye düşmüştü. Son yapılacak yatırım ile bu mesafe mümkün olan en az seviyeye düşecek. CAT 3 sistemine geçiş sürecinde ana pistte de gerekli iyileştirmelerin yapılması için çalışmalara başlanacak.

“Sisli havalarda rötar ve aksamalar ortadan kalkıyor”

Erzurum Havalimanı'nda, kurulacak CAT 3 sistemiyle görüş mesafesinin düşük olduğu sisli havalarda bile uçakların piste inebilmesi amaçlanıyor. Özellikle kış aylarında sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor ve Erzurum Havalimanı’nda aksama ve rötarlar yaşanıyordu. Bu durum ilde kış turizmi başta olmak üzere ticari ve sosyal hayatını olumsuz etkiliyordu. Yeni sistem ile yaşanan aksaklıkların ortadan kaldırılması hedefleniyor.