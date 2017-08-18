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Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Barcelona’daki terör saldırısını kınadı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Barcelona'daki terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları, saldırı emri verenleri ve buna destek olan herkesi şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Barcelonadaki terör saldırısını kınadı

18 Ağustos 2017 00:40

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İspanya Barcelona’da meydana gelen terör saldırısı hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. İspanya halkına taziye dileklerini ileten Bozdağ, mesajında, “İspanya Barcelona'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Menfur terör saldırısında yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, teröre karşı, daima İspanya ile dayanışma ve işbirliği içindedir. Barcelona'daki terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları, saldırı emri verenleri ve buna destek olan herkesi şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Gelin; terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin kökünü kazımak için terör, terör örgütleri ve teröristlerle ayrımsız birlikte mücadele edelim”

Dünyanın neresinde olursa olsun, kime karşı ve kim tarafından yapılırsa yapılsın terörün, bütün insanların ve ülkelerin ortak düşmanı olduğunu belirten Bozdağ, şu açıklamalarda bulundu:

“Terör, terör örgütleri ve teröristlerle etkin ve netice alıcı mücadele; ancak uluslararası samimi işbirliği ve dayanışma ile mümkündür. Terör, terör örgütleri ve teröristlerle mücadelede Türkiye, daima uluslararası işbirliği ve dayanışma içinde olmuştur. Terör örgütleri arasında ideolojilerine, hedeflerine, terör yaptığı ülkelere, dinlerine veya dillerine göre iyi-kötü ayrımı, teröre destektir. Gelin; terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin kökünü kazımak için terör, terör örgütleri ve teröristlerle ayrımsız birlikte mücadele edelim. Gelin hiç olmazsa bundan sonra teröre, terör örgütlerine karşı uluslararası işbirliği ve dayanışmamızı sözde sözle değil icraatımızla gösterelim.”  

Caner Ünver
 

Etiketler: bekir bozdağ


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