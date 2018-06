Başbakan Yardımcısı Bozdağ: 'HDP ile birlikte müttefikler'

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, açıklamalarda bulundu. AK Parti’de seçim beyannamesini Cumhurbaşkanının ağzından bizzat kamuoyuna açıkladığını ifade eden Bozdağ, “Biz 16 yılda yaptıklarımızı teminat göstererek yetki verildiğinde önümüzdeki 5 yılda neler yapacağımızı aziz milletimize anlattık. Yaptıklarımız ortada, yapacaklarımız da bunlardır. Tek tek kalem kalem saydık, Türkiye’nin devam eden büyük projeleri ve yeni projeleriyle yoluna daha güçlü bir şekilde yürüyeceğini ifade ettim. Bir yandan bölünmüş yolların sıcak asfaltla bölünmesi, Kırıkkale’nin bu yolu dahil bütün yolları olmak üzere kademe kademe otobana geçebilmesi, havaalanlarıyla, hızlı trenleriyle, illerimiz, ilçelerimizin buluşması son derece önemlidir. Bakın bu Kırıkkale-Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren hattının maliyeti 9,5 milyar TL’dir. Yani eski parayla 9,5 katrilyon. Kırıkkaleli kardeşlerim Allah nasip ederse Kırıkkaleliler 2019’un Haziran ayında yüksek hızlı trenin test sürüşüne başladıklarına şahit olacaklar. 2019’un içinde de banliyö treniyle gider gibi ondan da daha hızlı bir şekilde Kırıkkale'den Ankara’ya, Yozgat’a ve buradan ulaşabildiği diğer yerlere seyahat etme imkânı bulacak. Kırıkkale ve bizim ilimiz Yozgat bugüne kadar tarihinde 9.5 katrilyonluk hiç yatırım almamıştır. Kırıkkale’nin yüksek hızlı treni şimdiden Kırıkkalemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Amerika’dan Gülen’in iadesinin usulüne uygun yapıldığını belirten Bozdağ, “Sayın İnce terörist başı Gülen’in iadesi usulüne uygun yapılmadı dedi. Şimdi geldiler gördüler incelediler. Bu sefer başka bir türkü çağırıyor ama şimdi usulüne uygun mu değil mi oraya girmiyoruz. Niye yalan söylüyorlar? Her şey açık, her şey ortada. Biraz gecikmiş de falan da filan da bilmiyor. Neden olduğunu o bilmediği için de yalan söylüyor. Amerika, başka ülkede Tayyip Erdoğan’ı neden istesin? Sen YPG/PYD’ye silah veremezsin, onlar terör örgütüdür. O silahları ülkeme karşı kullanıyor. DEAŞ’a karşı mücadele için diğer terör örgütleriyle ittifakın yanlıştır dediği zaman onlardan rahatsız oluyorlar. Oradan teröristleri çıkartın dediği zaman geliyor çıkartıyor. Adam diyor ki, 'Muharrem İnce ne güzel telefon ediyoruz adam dediğimize hemen atlıyor, doğru mu eğri mi sormadan sorgulamadan atlıyor.' Birde daha ilerisine gidiyor. Amerikalıdan belge falan sormuyor. Türkiye kendisine bak Amerikalılar dediği doğru değil, biz her şeyi usulüne uygun yaptık dediğimiz zaman bize inanmıyor, bizden belge istiyorlar. Sonra belgeleri görüyor, gördüğü halde dürüst davranıp Türkiye doğrusunu yapmış demiyor. Böyle birini Amerika istemez mi? Niye Tayyip Erdoğan’ı istesinler? Onun için ayın 24’ünde ben aziz milletimizin her bir ferdini yerli ve milli duran, milletin ve devletin hukukunu her şeyin üstünde tutan Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarına sahip çıkacaklarına yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Millet İttifakı’nın HDP ile hareket ettiğini söyleyen Bozdağ şunları kaydetti:

“Şimdi bu HDP, Millet İttifakı'nın dışında gibi gözüküyor. Neden orada bir kare var karenin içerisinde 4 tane parti var. Birisi listeden geliyor. 3’ü amblemleri ile karenin içinde, HDP ise karenin dışında ama karenin içindekilerle müttefik aynı hedeflere birlikte koşmaktadırlar. Neden karenin içine koymadılar? Çok net söylüyorum. Kırıkkale gibi milliyetçi ve muhafazakâr seçmenin olduğu yerdeki insanlar terörün uzantısı olan ve terörü illagalleştirmek ve onun fikirlerini parlamentoda söyleyerek aleyhleştirmek isteyen HDP ile ittifak eden partilere oy vermeyeceği için aman siz karenin dışında kalın, nasıl olsa biz ikinci turda işi aktarmayı becerebilirsek orada beraber aynı hedefe varırız, neticeyi alırız hesabı yapıyorlar. Sırf Kırıkkalelileri aldatma için, sırf milliyetçi ve muhafazakar, vatanını, milletini seven seçmenleri aldatmak için bir mühendislik projesi yürüyorlar. Bilesiniz ki bunların tamamı kare içi, kara dışı birlikte müttefiktir. Bunları motive eden yegâne şey Erdoğan nefretidir ve kinidir, düşmanlığıdır. Bu onlara bizim her şeyi öğretmemiz, kin ve nefret ittifakına geçit vermememiz gerekiyor.”