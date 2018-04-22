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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu’nun siyasi hayatı bitecektir'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ”Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olursa cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedecektir. Milletvekilliğine aday olamadığı için de milletvekilliğini kaybedecektir. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olacaktır. Milletvekili seçilemediği için de siyasi hayatı bitecektir” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Kılıçdaroğlunun siyasi hayatı bitecektir

22 Nisan 2018 11:37

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Türkiye'mizin siyaseten belirsizlikleri ortadan tamamen kaldırmak ve bu tüm hesapları kitapları tuzakları yok etmek için biz bir adım artık. Bir başka şey tabii ki, 2019'a kadar Türkiye seçimleri üzerinde pek çok uluslararası çevreler ve içerideki onlarla işbirliği yapan çevrelerle beraber pek çok plan, program, tuzak var. Seçimin planlanan öne alınması bütün senaryoları boşa çıkarmıştır. Türkiye’ye dönük bütün tuzakları tuzak kuranların elinde patlatmıştır. Bütün senaryoları boşa çıkarmıştır. Bütün hayalleri kâbusa dönüştürmüştür. Türkiye üzerine artık kimse hesap yapamayacaktır. Eminki bu seçim kararı bu hesapçıların hepsini perişan etti. Ben o yüzden bakarsanız seçim kararına üzülenleri Türkiye'nin burada ne kadar doğru, büyük bir hamle yaptığını geçen bir gazete manşet atmıştı ‘Şah-Mat’ diye. Nasıl bir şah-mat yaptığını çok net bir şekilde görecektir. Türkiye'ye dönük bütün kirli senaryoları biz bu kararlar çöpe attık. Türkiye üzerinde artık oyun oynanacak önüne tuzak kurulacak Türkiye dışarıdan bir takım yöntemlerle yönlendirebilecek bir ülke değildir” diye konuştu. 

 

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