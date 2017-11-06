Diğer
Kategoriler

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Teksas’taki saldırıyı kınadı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD’nin Teksas eyaletinde kiliseye yapılan terör saldırısını kınadı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Teksastaki saldırıyı kınadı

06 Kasım 2017 00:12

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden yaptığı açıklamayla Teksas’taki saldırıyı kınayarak, “ABD Teksas’taki menfur saldırıda hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyor; ailelerine, ABD halkına ve ABD’ye taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz. Bu menfur saldırıyı, saldırıyı yapanı ve varsa saldırganın arkasındaki güçleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Teröre/şiddete karşı Türkiye, bugüne kadar ABD/uluslararası toplumla sürdürdüğü işbirliği ve dayanışmasını, bundan sonra da sürdürecektir. Hangi dinden olursa olsun mabetlere/ibadet edenlere yapılan saldırılar, insanlığa yapılmış saldırırlardır, insanlık suçudur, kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: bekir bozdağ

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç