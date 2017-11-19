Başbakan Yardımcısı Bozdağ: 'Uluslararası kumpasları milletimiz bozacak'

Adıyaman'da Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu ve iş adamlarıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Norveç'te Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimlerinin NATO tatbikatında düşman unsur olarak yer almasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bozdağ, resimle ilgili yaşananların rezalet olduğunu kaydederek, “Türkiye, NATO’nun saygın ve güçlü bir üyesidir. NATO içerisinde en fazla askeri gücü olan ülkelerin başında geliyor. Türk askeri hem NATO’da hem uluslararası pek çok platformda dünya barışına büyük katkılar sunmaktadır. Şuanda Somali’de, Afganistan’da, Bosna’da ve birçok yerde askerimiz görev başındadır. Uluslararası güvenlik ve barışı sağlamaya katkıda bulunmaktadır. Son NATO tatbikatı sırasında bazı askerlerin düşman hedeflemesi yaparken kurucu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin düşman olarak seçilmesi ve konulması izah edilebilir, kabul edilebilir bir durum değildir. Bu büyük bir rezalettir, büyük bir kepazeliktir. Alçakça bir durumdur. Açıkçası Türkiye aleyhtarı ile ilgili dünyada oluşturulmak istenen algıya NATO içerisindeki bazı askerlerin nasıl kendini kaptırdığını ortaya koymaktadır” dedi.

“Türkiye’ye teröristlerin gözüyle bakarsanız onlar gibi görürsünüz”

Bozdağ, güçlü Türkiye’den uluslararası güçlerin rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, “Türkiye’ye terör örgütlerinin, Türkiye düşmanlarının gözüyle, teröristlerin gözüyle bakarsanız onların gözü ile görürsünüz. Maalesef bazı ülkeler ve siyasetçileri bu gözle ülkemize baktıkları için Türkiye hakkında haksız ve yanlış değerlendirmede bulunuyorlar. O ülkelerdeki kurumlardaki çalışanlara da yansıyor. Avrupa’da seçimleri yaşadık. Avrupa’da seçimler yapıldı. Zannedersiniz ki seçim Adıyaman’da oldu. Oradaki seçimlerde bu öyle bir seçim kampanyası düzelendi. Türkiye’de halk oylamasında ‘hayır’dan yana taraf oldular. Bütün bunlar şunu gösteriyor; uluslararası bazı güçler güçlenen, gelişen Türkiye’den, ekonomik göstergeleri her türlü baskıya rağmen bozulmayan Türkiye’den rahatsızlar. Kredi derecelendirme kuruluşları bazı notları olumsuza çevirdiler ama bunu bozamadılar. Daha sonra bu notları düzelttiler. Bütün bunlar Türkiye’deki gelişimden ne kadar rahatsız olduklarını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Atatürk’ü yenemediler, Recep Tayyip Erdoğan’ı da yemeyecekler”

Tüm dünyanın Türkiye'nin üzerine geldiğini kaydeden Bozdağ, “Cumhuriyetin kuruluşundan önce Kurtuluş Savaşı yıllarında yedi düvel Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onunla beraber bu milletin, bu devletin barışı, istiklali ve istikbali için mücadele edenleri yok etmek için uğraştılar. Yok edemediler. Aradan geçen 100 yıl sonra Türkiye’yi daha ileri taşımak için milletin, ümmetin hukukunu en üst düzeyde koruyan, geliştiren ve ileri götüren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı adeta dünya birleşti. Buradan şunu söylüyorum; dünyadaki bütün alçaklar ve reziller bir araya gelse, bütün Türkiye düşmanları bir araya gelse tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk’ü ve arkadaşlarını yemedikleri gibi Recep Tayyip Erdoğan’ı yenemeyeceklerdir. Yine kaybedeceklerdir. Yine arkalarına baka baka gideceklerdir” şeklinde konuştu.

“Arkalarına baka baka gidecekler”

Milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisinin önüne geçilemeyeceğini söyleyen Bozdağ, “2019 seçimlerine giderken Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz hakkında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’a karşı olumlu bakışı olumsuza çevirmek için pek çok iftiraya ve pek çok Türkiye aleyhtarı karara da hep beraber şahit olacağız. Bütün bu oyunları ve kumpasları milletimiz bozacaktır. Her iki sandıkta da milletimiz gereken cevabı verecektir. Türkiye’de kimin cumhurbaşkanı olacağına Batı'nın gazetecileri, hükümetleri, uluslararası güçler değil Adıyaman’ın aziz insanları karar verecektir. Bu nedenle onlar sandıktan baka baka geri gideceklerdir. O nedenle bu tür alçaklıklar yükselişi durduramayacaktır. Bu tür kepazelikler milletimiz tarafından Cumhurbaşkanımızın sevilmesine neden olamayacaktır. Bunları yapanları alçaltacak ve rezil edecektir” diye konuştu.

Bozdağ ayrıca, ilk çıkacak KYK ile Samsat ilçesinde konut yapılmasıyla ilgili kararın yer alacağını söyledi.

Toplantıya Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ve kurum müdürleri katıldı.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir