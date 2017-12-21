Başbakan Yardımcısı Bozdağ: 'Umarım ABD ders almıştır'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan Kudüs oylaması sonrası açıklama yaptı. Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyesi 128 ülke, tarihi bir karar alarak ABD Başkanı Trump’ın aldığı ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını veto etti; diğer bir anlatımla ABD yönetiminin kararını yok saydı” ifadesini kullanarak “BM üyesi 128 ülke bu kararla, onurlarına ve bağımsızlıklarına sahip çıktı. Tam egemen ve bağımsız devletler olarak ABD’nin açık tehdidine ve baskısına boyun eğmediğini gösterdi. Güçlünün haklı olmadığını, haklının güçlü olduğunu ilan etti. BM üyesi 128 ülke, haksızlığın, gücün, baskının, tehdidin, kabalığın ve kabadayılığın uluslarası hukukta yeri ve karşılığı olmadığını ve bunların geçersiz olduğunu ABD yönetimine ders olarak öğretti. Umarım ABD yönetimi, bu dersi anlamıştır” diye konuştu.

Bozdağ, BM’nin aldığı bu kararla Filistinlilerin ve Kudüs’ün yalnız ve sahipsiz olmadığını gösterdiğini belirterek şunları kaydetti: “BM’nin bu kararı, İslam ülkelerini birleştirdiği gibi, BM üyelerini de birleştirmiş. Kudüs’ün sadece Filistinlilerin/Müslümanların değil insanlığın meselesi olduğunun da göstermiştir. Türkiye, milletimizin ve devletimizin büyüklüğüne ve onuruna yaraşır bir mücadele vermiş ve bu tarihi kararın öncüsü ve mimarı olmuştur. Bu karar, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin ve öncülüğünün başarısıdır. Türkiye’nin gurur kararıdır. Bugün milletimizin ve ülkemizin başarı, onur ve gurur günüdür. Milletimize ve ülkemize bu büyük ve tarihi başarıyı,onuru ve gururu yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetimize gönülden teşekkür ediyorum.“

Musa Erdoğan