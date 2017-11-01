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Başbakan Yardımcısı Bozdağ’dan CHP’ye ‘Diktatör’ eleştirisi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı sözler hakkında, “Belli ki Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak, halkın gözünden düşürmek, halkın kalbinden çıkarmak için itibar cellatları emir almışlardır” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağdan CHPye Diktatör eleştirisi

01 Kasım 2017 23:16

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP’li isimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandıkları “Diktatör”, “Şeddeli diktatör” sözlerine sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden eleştiride bulundu. CHP’li isimlerin kullandığı dilin nefret, hakaret, kin, düşmanlık ve provokasyon dili olduğunu ifade eden Bozdağ, “CHP yöneticilerinin bu üslubu; ahlaksızlıkları, terbiyesizlikleri, seviyesizlikleri ve densizliklerinin yüksek düzeyli itirafıdır” mesajını paylaştı.

CHP’li isimlerin Erdoğan’ın ismini lekelemek için emir aldığını söyleyen Bozdağ, “Belli ki Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak, halkın gözünden düşürmek, halkın kalbinden çıkarmak için itibar cellatları emir almışlardır. Dışarıdaki ve içerideki itibar cellatları bilmelisiniz ki, Cumhurbaşkanımızı; itibarsızlaştıramayacaksınız, lekeleyemeyeceksiniz. Milletimizin kalbinden çıkaramayacaksınız, halkımızın gözünden düşüremeyeceksiniz ve 2019’da da yenemeyeceksiniz. Yüce Allah’ın yardım/muhafaza ettiği, milletimizin dua edip destek verdiği ve darbecilere karşı ölümüne koruduğu birini, kimse yenemez” dedi. 

Caner Ünver
 

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

 

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