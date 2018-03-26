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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan cinsel istismar düzenlemesine ilişkin açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, cinsel istismar düzenlemesine ilişkin çalışmanın bittiğini ancak son kez Bakanlar Kurulunda görüşüleceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağdan cinsel istismar düzenlemesine ilişkin açıklama

26 Mart 2018 22:07

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Cinsel istismar düzenlemesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını kaydeden Bozdağ, “Uzlaşılamayan bir konu yok. Çünkü uzlaşmayı gerektirecek bir durum yok ortada, tamamen karar alınması gereken bir konu var. Bu konuda da gerekli kararlar alındı. Ancak bu kararların ilgili yerlere sunumu gerekiyor. Gündem nedeniyle bugün de Bakanlar Kuruluna bu konuda Sayın Bakanımız bir sunum yapma fırsatı bulamadı. Muhtemeldir ki önümüzdeki Bakanlar Kurulunda bu konu gündeme gelebilir. Ama bilmenizi isteriz ki çalışma bitti, kararlar verildi. Son kez Bakanlar Kurulunda konunun bir müzakeresi yapılacaktır. İçerikle ilgili şu anda detay vermeyelim. Daha önce de açıkladığımız çerçevede cezaların artırılması, caydırıcılık bakımından son derece önemli. Bu konuda adımlar atılıyor. Bu suça bu suçu işleyenlerin cezalarının infazından sonraki süreçlerde takibi kontrolü nerede ikamet ediyorlarsa orada ilgili birimler tarafından bilinmesi ve kontrol altında tutulması, bu tür eğilimleri olan veya bu tür suçları işleyen kişilerin bazı işlerde çalışmasının, çalıştırılmasının engellenmesi çocuklara yakın yerlerde bunların bulunmaması gibi bir dizi öneri var. Tabii bunun içerisinde başka şeyler de var ama bunlar nasıl olacak? Bundan tamamı dediğim gibi Bakanlar Kurulunda müzakere edildikten sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklamasını yaptı.  

İlker Turak
 

Etiketler: bekir bozdağ, cinsel istismar

 

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