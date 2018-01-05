Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fethi Sekin mesajı

Adalet Bakanı olduğu dönemde gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili Twitter üzerinden mesaj yayınlayan Bozdağ şu ifadelere yer verdi: “İzmir Adalet Sarayı’na dönük terör saldırısını engellemek için kahramanca mücadele eden ve şehadetiyle büyük bir felaketi önlemiş olan şehit Fethi Sekin’i ve beraberinde şehit düşen Musa Can’ı vefat yıldönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun...”

Özkul'a taziye

Bozdağ, vefat eden usta sanatçı Münir Özkul için ise taziye mesajı yayınladı. Bozdağ mesajında “Türk sinemasının usta oyuncularından Hakkın rahmetine kavuşan Münir Özkul’a Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Musa Erdoğan

