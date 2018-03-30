Diğer
Kategoriler

Başbakan Yardımcısı Bozdağ’dan Fransa’nın terör örgütlerine destek kararına tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Fransa’nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması, alenen teröre, terör örgütlerine ve teröristlere destektir, terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır, Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça iş birliği ve dayanışmadır” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağdan Fransanın terör örgütlerine destek kararına tepki

30 Mart 2018 11:19

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Fransa’nın terör örgütlerine destek açıklamalarına ilişkin, “Fransa’nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması, alenen teröre, terör örgütlerine ve teröristlere destektir, terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır, Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça iş birliği ve dayanışmadır. Terör örgütlerini desteklemek, meşrulaştırmak, terör örgütleriyle iş birliği ve dayanışma kabul edilemez. Türkiye, terör örgütleriyle mücadelede kararlıdır. Terör örgütlerine destek olan, Türkiye’nin desteğini kaybeder. Terör örgütlerine dost olan, Türkiye’nin dostluğunu kaybeder. Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı iş birliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz. Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye’nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girenler; eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir. Nasıl ki ABD, PYD/YPG’yi SDG adıyla gizleyemedi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ‘Kürtlere destek garantisi verdik’ açıklaması altında PYF/YPG terör örgütlerini gizleyemez. Mızrak çuvala sığmıyor. Türkiye, terör örgütleriyle Afrin’de ve her yerde anladıkları dilden konuştuğu gibi bundan sonra da anladıkları dilden konuşmaya, inlerine girmeye ve tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.  

İlker Turak

Etiketler: bekir bozdağ

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç