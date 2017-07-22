Başbakan Yardımcısı Bozdağ’dan İsrail’e 'Mescidi Aksa' tepkisi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Mescidi-i Aksa’da Müslümanların namaz kılmasının engellenmesine sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. İsrail Hükümeti’nin yaptığı uygulamanın din ve vicdan hürriyetinin ihlali olduğunu ifade eden Bozdağ, “İsrail Hükümeti’nin Kudüs’te Harem-i Şerif’te Müslümanların ibadetlerine engel olması, din ve vicdan hürriyetinin, insan haklarının ihlalidir. İsrail Hükümeti’nin Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı, Müslümanlara uyguladığı şiddeti, din ve vicdan hürriyetinin ihlalini kınıyorum. Haremi Şerif, sadece Filistinlilerin veya Arapların değil bütün Müslümanların ortak ve kutsal mabedidir. Kudüs’teki Harem-i Şerif’in hukuki statüsüne saygı duymak ve hukuki statüsünü korumak İsrail Devleti’nin yükümlülüğüdür. İsrail Hükümeti, Harem-i Şerif’in hukuki statüsüne saygı duymak ve hukuki statüsünü koruma yükümlülüğüne uygun davranmak zorundadır” mesajını paylaştı.

“HAREM-İ ŞERİF’E SAYGISIZLIKTAN VAZGEÇİLMELİDİR”

İsrail Hükümeti’nin Filistinlilere getirdiği kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu dile getiren Bozdağ, “Dine, dini değerlere ve dinin gereklerini yerine getirmek isteyenlere saldırmak, hukuk devletinin ve insan haklarının reddidir. İsrail Hükümeti’nin başta Filistinliler olmak üzere bütün Müslümanlara getirdiği kısıtlamalar ve engeller asla kabul edilemez, hoş görülemez. İsrail Hükümeti, Müslümanlara, İslam’ın ve Müslümanların kutsallarına ve kutsal mabedi Harem-i Şerif’e saygısızlıktan derhal vazgeçmelidir” açıklamasında bulundu.

Uluslararası toplum ve İslam ülkelerine çağrıda bulunan Bozdağ şunları kaydetti:

“Müslümanlar ve İslam ülkelerinin kahir ekseriyetinin İsrail’in bu saygısızlığına, saldırganlığına sessiz kalması da asla kabul edilemez. İslam ülkeleri, İsrail Hükümeti’nin bu haksız, saygısız, hukuksuz, din ve vicdan hürriyetini yok eden tutumuna karşı birlik olmalıdır. Uluslararası toplum ve örgütler, İsrail Hükümeti’nin bu saygısız ve saldırgan tutumuna ve yükümlülüklerini çiğnemesine ‘dur’ demelidir. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk Hükümeti, İsrail Hükümeti’ne bu haksız ve hukuksuz uygulamaları ve saygısızlığı sonlandırmaya çağırmıştır.”

Caner Ünver