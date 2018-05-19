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Başbakan Yardımcısı Bozdağ’dan Muharrem İnce’ye davet

Başbakan Yardımcısı Ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Sayın İnce, sizi, hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığına bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım, evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağdan Muharrem İnceye davet

19 Mayıs 2018 13:52

 Başbakan Yardımcısı Ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik iddialarına ilişkin sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklamada bulundu. Bozdağ, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:


 "Yalancılığı deşifre edilince Sayın İnce, susar ve yanlış yaptım, der zannettim. Ama Sayın İnce, daha ileri gitti; doğru söylediğini, evrakın tercümesinin yapılmadığını ve belge görmek istediğini, söylemiş. Devletlerarası adli yardım talebi, ülkeler arasındaki anlaşmanın öngördüğü usule göre yapılır. Adli yardım isteyen ülke, anlaşmadaki usule uygun iade evrakını hazırlar, adli yardım istenen ülkenin diline çevirir ve gönderir. Bu evrakın bir sureti de dosyasına konur. İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığındadır. Sayın İnce, Devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, Adalet Bakanlığına gidip bizzat bu belgeleri inceleyebilirsiniz veya vekillerinize incelettirebilirsiniz. Sayın İnce, sizi, hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığı’na bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım, evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz. Sayın İnce, yalanla ve iftirayla siyasi başarı olmaz. Bu gerçeğe rağmen Sayın İnce, siz, devletin verdiği bilgiye itibar etmediniz, belgesini istediniz. Peki Sayın İnce, siz, ABD’den arayandan belge istediniz mi? Belge verdiyse neden açıklamıyorsunuz? Belge görmeden Türkiye’ye inanmıyorsunuz da ABD’den arayana neden inanıyorsunuz?”

 

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