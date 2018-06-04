Başbakan Yardımcısı Bozdağ’dan Yunanistan’ın skandal kararına tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü 4 askerin daha 18 aylık tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle tahliye edilmesi kararına ilişkin soru üzerine Bozdağ, “Yunanistan bildiğiniz gibi Türkiye gibi darbelerden çok çekmiş bir ülke. Darbelere Türkiye gibi bedel ödemiş bir ülke. Ve iki ülke arasında suçluların iadesine dair uluslararası hukukun gerektirdiği kurallar var. Yunanistan hem komşu olarak hem de aramızdaki uluslararası kurallar gereği hem de darbelere bu kadar bedel ödemiş bir ülke olarak yapması gereken darbeci askerlerin, teröristlerin Türkiye iadesini yapmaktır. Ama maalesef Yunanistan bunu yapmadı. Öyle görüyoruz ki Yunanistan, Türkiye'nin içerisinde Türkiye'nin parlamentosuna, hükümetine ve milletin iradesine devletine, Anayasasına karşı darbe teşebbüsüne kalkışan bu FETÖ'cü terörist darbecileri himaye etmektedir. FETÖ'ye alenen destek vermektedir. Darbeden çekmiş Yunanistan devleti darbecilere destek vermektedir. Bunu Türkiye olarak bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Yunanistan'da Sayın Başbakanın darbenin hemen akabinde yaptığı bazı açıklamalarla bu darbecilerin Türkiye'ye iade edileceği konusunda bir olumlu hava esti. Biz biraz da ümitlendik işin doğrusu. Sayın Çipras sözünün eridir diye düşündük. Ama öyle görüldü ki daha sonra yargı süreçleri araya sokularak bu iadeler yapılmadı. Hepimiz biliyoruz ki, uluslararası hukuk kuralları ne derse desin tabii bu iadeleri siyasi bir yönü de vardır. Yunanistan'da yargının verdiği bu kararlar hukuka dayanan kararlar olmuş olsaydı aramızdaki anlaşmaların çok taraflı anlaşmaların gereğine uyarak alınmış olsaydı şu anda FETÖ’cü teröristler, darbeciler Türkiye'ye iade edilmiş olurdu. Ancak maalesef hukuk yerine Türkiye’ye dönük hesaplar ve siyaset araya girdiği için maalesef Yunanistan şu anda suçluları, darbecileri himaye eden, koruyan bir ülke konumundadır. Yunanistan FETÖ’cü darbeci askerleri iade etmemiş olabilir, hatta onlara başka imkanlar da, korumalar da verebilir. Başka bazı ülkelerin teröristleri himaye ettiği gibi himaye edebilir. Ama buradan şunu özellikle ifade etmek isterim ki, ne yaparlarsa yapsınlar darbeci FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir. Nereye giderlerse gitsinler enselerinde olacağız, onları eninde sonunda yakalayacağız. Türkiye'ye getireceğiz, Türk yargısına teslim edeceğiz. Yargımız da millet adına yaptıkları fiillerin hesabını onlara soracaktır. Burada kaçış yok, hangi ülke himaye ederse etsin burada kurtuluş yok” açıklamasını yaptı.

İlker Turak

