Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Borsa İstanbul'da yapılan Borsa İstanbul ile İslam Kalkınma Bankası Arasında İmzalanacak Stratejik İş Birliği İçin Mutabakat Zaptı Gong Töreni'ne katıldı.

Törende bir konuşma yapan Canikli, doların yükselişine ilişkin, “Bugünlerde bütün küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların altında faizin bir değişken olarak modele dahil edilmesi yatmaktadır. Dalgalanmaların da en aza indirilmesi için bütün dünyada faizsiz finansman modellerinin daha çok uygulanabilir hale getirilmesi lazım. Dolar sadece gelişen ekonomilerin para birimleri karşısında değil Euro, Sterlin dahil gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısında da çok kısa sürede değer kazanması söz konusudur. Ciddi bir baskının tartışmaları yaşanıyor dünyada. Aynı şey Türk Lirası üzerindedir. Bir baskı söz konusudur. Bu baskı, çok büyük oranda küresel faktörlü ve dışarıdan gelmektedir. Doların karşısında TL'nin değer kaybı hiçbir şekilde makro göstergeleri kalıcı olumsuz etkileme kapasitesine kesinlikle sahip değildir. Uygulanan kur politikası bu tür dalgalanmalar üzerinde kalıcı hasar oluşturmaması için engeldir. Bu dalgalı kur politikasıdır. Özelikle son haftalarda Amerika'dan gelen büyümelerin olumlu gelmesi faiz artış beklentisinin güçlenmesi, ABD seçimlerinden gelen beklenmeyen sonuç, Doların bütün para birimleri karşısında değer kazanması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki varlığı bir sigorta vazifesi olma özelliği daha çok ortadadır. Son günlerde birileri tarafından Türkiye'de kriz tellallığı yapılmaktadır. Bu söylemlere yabancı değiliz aslında. Hiç birinin bilimsel temeli yoktur. Bekledikleri kriz gelmeyecektir. Her türlü önlem alınmakta alınmaya da devam edecektir. Türkiye güçlü bir şeklide büyümeye devam etmektedir” dedi.

Yapılan konuşmalardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Dr. Bandar M. H. Hajjar ve Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli arasında mutabakat zaptı imzalanmasının ardından gong çalındı.

Doğan Can Cesur

