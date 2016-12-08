Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Başbakan Yardımcısı Canikli: 'Dalgalanmanın dip noktası geçmiştir'

Başbakan Yardımcısı Canikli: 'Dalgalanmanın dip noktası geçmiştir'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, dolardaki dalgalanmasıyla ilgili, “Açık ekonomilerde belirli dönemlerde gelir, yoklar, sonra sakinleşir. Bu dalgalanmanın dip noktası geçmiştir. TL’nin ya da dövizin dalgalanması için bir fiyat tahmini değildir” dedi.

Başbakan Yardımcısı Canikli: Dalgalanmanın dip noktası geçmiştir

08 Aralık 2016 22:03

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Canikli, dolardaki değişimi değerlendirerek, “Özellikle Amerika ile ilgili beklentiler, faiz artırımı, reel verilerle ilgili olumlu gelişmeler, uluslararası alandaki sermayenin başta gelişmiş ülkeler özellikle Amerika’ya dönmesi, bütün piyasalarda daralmanın kapısını aralamıştır. Bunlara bağlı olarak Amerika piyasasındaki bütün rakamlar en üst seviyeye çıkama eğilimindedir. Trump’ın başkan seçilmesinden sonra Wall Street’in dört temel endeksi son 17 yılın en yüksek düzeyine ulaşmış ve Amerikan hisse senedi piyasalarına bir trilyon dolar dışarıdan para girişi gerçekleşmiştir. Bütün piyasalarda dalgalanmaları beraberinde getirmiştir” ifadelerini kullandı.

Canikli, “Sadece TL değil diğer yabancı olmak üzere ama ağırlıklı olarak küresel gelişmelerden kaynaklanan erozyon söz konusudur. Bu bir dalgalanmadır. Dalgalanmanın bir noktasıdır. ‘Değer kaybetti, şu oldu, bu oldu’ gibi tanımlamalar yapmak doğru değil. Açık ekonomilerde belirli dönemlerde gelir, yoklar, sonra sakinleşir. Bu dalgalanmanın dip noktası geçmiştir. TL’nin ya da dövizin dalgalanması için bir fiyat tahmini değildir” dedi.
Kamu borçlarının yükselme trendinin olduğunu ifade eden Canikli, “Kamu borçları düşmüştür, düşmeye devam etmektedir. Bu gerçekten sarsıntıların minimum seviyede hissedilmesi sağlayacak önemli bir gelişmedir.

Türkiye riski en az olan ekonomilerden birisidir” şeklinde konuştu.
Başbakan Yıldırım tarafından açıklanan ekonomi paketine ilişkin olarak Canikli, "2017 yılında özel sektörün yeni 500 bin kişilik iş kapasitesi oluşturma için gerekli tüm teşvik mekanizmaları devreye sokulmuştur. Ayrıca 100 bin kişilik toplum yararına çalışma kapasitesi oluşturulmuştur. bu iki mekanizmayla 600 bin kişilik istihdam kapasitesi oluşturulmuştur. bunlarla ilgili kaynak İşsizlik Sigortası'nın gelirlerinden karşılanacaktır. İşsizlik sigorta fonlarını burada kullanmayıp, nerede kullanacağız? Kullanım amacına, teoriye uygundur" dedi. 

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç