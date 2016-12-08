TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Canikli, dolardaki değişimi değerlendirerek, “Özellikle Amerika ile ilgili beklentiler, faiz artırımı, reel verilerle ilgili olumlu gelişmeler, uluslararası alandaki sermayenin başta gelişmiş ülkeler özellikle Amerika’ya dönmesi, bütün piyasalarda daralmanın kapısını aralamıştır. Bunlara bağlı olarak Amerika piyasasındaki bütün rakamlar en üst seviyeye çıkama eğilimindedir. Trump’ın başkan seçilmesinden sonra Wall Street’in dört temel endeksi son 17 yılın en yüksek düzeyine ulaşmış ve Amerikan hisse senedi piyasalarına bir trilyon dolar dışarıdan para girişi gerçekleşmiştir. Bütün piyasalarda dalgalanmaları beraberinde getirmiştir” ifadelerini kullandı.

Canikli, “Sadece TL değil diğer yabancı olmak üzere ama ağırlıklı olarak küresel gelişmelerden kaynaklanan erozyon söz konusudur. Bu bir dalgalanmadır. Dalgalanmanın bir noktasıdır. ‘Değer kaybetti, şu oldu, bu oldu’ gibi tanımlamalar yapmak doğru değil. Açık ekonomilerde belirli dönemlerde gelir, yoklar, sonra sakinleşir. Bu dalgalanmanın dip noktası geçmiştir. TL’nin ya da dövizin dalgalanması için bir fiyat tahmini değildir” dedi.

Kamu borçlarının yükselme trendinin olduğunu ifade eden Canikli, “Kamu borçları düşmüştür, düşmeye devam etmektedir. Bu gerçekten sarsıntıların minimum seviyede hissedilmesi sağlayacak önemli bir gelişmedir.

Türkiye riski en az olan ekonomilerden birisidir” şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım tarafından açıklanan ekonomi paketine ilişkin olarak Canikli, "2017 yılında özel sektörün yeni 500 bin kişilik iş kapasitesi oluşturma için gerekli tüm teşvik mekanizmaları devreye sokulmuştur. Ayrıca 100 bin kişilik toplum yararına çalışma kapasitesi oluşturulmuştur. bu iki mekanizmayla 600 bin kişilik istihdam kapasitesi oluşturulmuştur. bunlarla ilgili kaynak İşsizlik Sigortası'nın gelirlerinden karşılanacaktır. İşsizlik sigorta fonlarını burada kullanmayıp, nerede kullanacağız? Kullanım amacına, teoriye uygundur" dedi.

Ahmet Umur Öztürk