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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: '16 yıldır Türkiye’de tarih yazılıyor'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Edirne’nin İpsala ilçesinde AK Parti İpsala İlçe Başkanlığı’nın 6. Olağan ilçe kongresine katıldı. Kongrede konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’de 16 yıldır tarih yazıldığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 16 yıldır Türkiyede tarih yazılıyor

22 Ekim 2017 18:31
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: '16 yıldır Türkiye’de tarih yazılıyor' - Tıkla İzle

AK Parti’de devam eden kongre sürecinde Edirne teşkilatındaki son ilçe kongresi İpsala’da yapıldı. İpsala Düğün Salonu’nda düzenlenen ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun da katıldığı kongreye yoğun katılım oldu. İlk olarak AK Parti’li İpsala Belediyesi’ni ziyaret eden Çavuşoğlu, burada yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mehmet Kerman’dan bilgiler aldı.

Daha sonra Belediye önündeki parkta vatandaşlarla selamlaşan ve sohbet eden Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İpsala İlçe Teşkilatı’nın 6. Olağan İlçe Kongresi’ne katılmak üzere kongre salonuna geçti. Alkışlarla karşılanan Çavuşoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, kongrelerin yenilenme ve değişim için önemli olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, “Yapılacak seçimlerde devam edecek ya da yerine yenisi gelecek herhangi arkadaşımız, yeni yöneticilerimiz geçmiş 16 yıldan edinmiş oldukları tecrübe ile 2023'e 2053'e ve 2071'e doğru bu hareketi, bu partiyi Türkiye'yi taşımak için rol alacaklar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü AK Parti'ye baktığımız zaman dünyada en fazla üyeye sahip olan siyasi teşkilattır. 10 milyon 500’e varan üye sayısıyla böyle bir sivil toplum örgütü başka bir yerde yoktur. Bu parti 16 yıldan bu yana kurulduğu tarihten itibaren milletin bağrından çıkan bir parti olarak her daim kendisine milletin istikametine rotalar ekleyerek ülkeyi değiştirmiş, dönüştürmüş, geliştirmiş, insanımızın ve milletimizin refah seviyesini arttırmış her şeyden önemlisi yeniden bu milletin kendisine olan öz güvenini tekrar kazanmasına vesile olmuş bir partidir. Sizler mahalle yöneticisi olabilirsiniz, sizler mahalle başkanı olabilirsiniz, bizler milletvekilleri, bakanlar olabiliriz. Ama unutulmaması gereken bir şey var ki hepimiz aynı şemsiyenin altında, birimiz o mevkide ya da bu yerde, birimiz o hizmette ya da bu görevde, hepimiz birlikte Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için aynı ruh altında birleştik ve aynı samimiyeti gösteriyoruz" dedi.

“Eğer AK Parti kaybederse, Türkiye kaybeder”

AK Parti teşkilatlarında yer alan tüm üyeleri, görev aldığı yeri küçümsememesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Yapmış olduğunuz işi hiçbir zaman küçümsemeyiniz. Sizlerin her daim ne kadar önemli olduğunuzu biz her zaman aklımızda tutuyoruz. Çünkü AK Parti ile Türkiye’nin kaderi artık birleşmiş durumdadır. Eğer AK Parti kaybederse Türkiye kaybeder. Dolayısıyla AK Parti teşkilatlarının içerisinde görev yapan arkadaşlarımızın bu bilinç ve sorumluluk çerçevesinde hizmete devam etmeleri, görev yapmaları önemlidir. Biz 2001 yılında kurulduğumuzda bu ülke ekonomik kara dehlizlerin içerisinde yıpranmak durumundaydı. Ekonomik darboğaz içerisindeydik. Gerçekten kendimize olan öz güvenimizi tamamen yitirmiş, dışarıdaki ülkelerdeki vatandaşlara sahip çıkan devletlerin büyük bir iftiharla onlardan söz eder, onlarla ilgili bir kıskançlık ifadelerinde bulunurken, geldiğimiz noktaya baktığımız zaman 16 yıldan bu yana Türkiye'de kim ne derse desin bir tarih yazılıyor ve bu tarihi elinde tutan, bu kaderi elinde tutan insanlar da sizlersiniz. Bunu böyle bilmeniz gerekiyor. Sizler tarih yazıyorsunuz bugün farkında olmayabilirsiniz ama sizden 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra tarih sayfalarında bugünün Türkiye'si altın harflerle yazıldığında bu teşkilata omuz veren siz sayın kardeşlerimiz, kendi torunları, kendi nesilleri tarafından hayırla yad edilecek ve hepinizden gurur duyulacak” diye konuştu.

Mevcut başkan güven tazeledi

Hakan Çavuşoğlu, sözlerinin devamında ülke gündemindeki bazı konulara değinerek, konuşmasını tamamladı. Konuşmanın ardından aday tanıtımına geçildi. Tek liste olarak yapılan seçimde mevcut başkan Turan Girgin’in başkanlığındaki beyaz liste tekrar seçimi kazanarak güven tazeledi. Bakan Çavuşoğlu ve AK Parti İL Başkanı İlyas Akmeşe tarafından sahneye davet edilen yöneticilerin ellerini havaya kaldıran Hakan Çavuşoğlu, Turan Girgin ve ekip arkadaşlarına başarılar diledi. Hakan Çavuşoğlu daha sonra ise salondan ayrıldı. Kongre ise yapılan seçimlerin ardından sona erdi. 

Turgay Balcı

Etiketler: Hakan Çavuşoğlu

 

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