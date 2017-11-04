Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Bizi diğer partilerle mukayese etmeyiniz!

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti il ve ilçe başkanları ile ilçe belediye başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Çavuşoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın belirlenmesi konusunda yapılan istişarelerin sonucu olarak ortaya çıkan bir isimdir Alinur Aktaş. Alinur Aktaş’ın şahsında buluşan bu istişare neticesinden sonra büyükşehir meclis üyelerimizin kendilerinin göstermiş olduğu teveccüh ve bu istişare kültürüne ilişkin tercihleri takdire şayandır. Bursa, insan ve siyasetçi kapasitesiyle örnek şehirdir. Çok büyük siyasetçiler, çok büyük başkanlar yetişmiş, sadece Bursa’ya değil ülkemize çok büyük hizmetleri olmuştur. Alinur Aktaş, başkanımızın belirlenmesi sürecinde, her ilçe belediye başkanımız, her belediye meclis üyemizin bu görevi yapabilecek kapasitesi, heyecanı ve aşkı vardı. Netice itibariyle bunlardan bir tanesi bu görevde olacaktı. O isim Alinur Aktaş oldu. Ben belediye başkanlarımızı da teşekkür ediyorum. Bunlar siyasette değerli şeylerdir” diye konuştu.

“AK Parti’de inanılmaz değişimler yaşanıyor”

AK Parti’de inanılmaz değişimler olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bugün muhalefet partililerin ilçe kongrelerinde yumrukların havada uçuştuğu, sandalyelerin havada olduğu bir yerde AK Parti’de inanılmaz değişimler yaşanıyor. Bunların hepsi sulh ve sükunet içerisinde gerçekleşiyor. Bu bir erdemdir. Başka partilerin il delegelerinin seçimleri sırasında gizli kayıtlı kameraların görüntülerin yayınlandığı, kavgaların olduğu yerde Bursa’da bu büyük değişim büyük bir ittifakla gerçekleşiyor. Bursa ortak amacında buluşarak karar veriyor. Bu bizim partimizin bu millete olan hizmet aşkını ve dava duyarlılığını gösteren önemli faktördür” açıklamasını yaptı.

“Bizi diğer siyasi partilerle mukayese etmeyiniz”

“Tüm bu değişimler yaşanırken, gürültü başka yerden kopuyor” açıklamasını yapan Aktaş, şunları söyledi:

“Niçin bu değişiklik oluyor diye kendi içimizde bu beklentiyi konuşurken, söylerken, hiçbir ses çıkmazken ana muhalefet partisi bu değişimin karşısında duruyor. Çeşitli gerekçelendirmeler yapmaya çalışıyor ve gürültü koparıyor. Bizi diğer siyasi partilerle mukayese etmeyiniz. Bizim durduğumuz yerde erdem ve dava ruhundan hareket etmezseniz bunları anlamanız ve tanımlamanız mümkün değildir. Bu arkadaşlarımız da muhalefette bunları anlaması mümkün değildir. Bizde makamlar amaç değildir. Bizde makamlar araçtır ve hizmet etmenin aracıdır. Makamları ve mevkileri böyle görmeyip, araç olarak görürseniz yaptığınız işin bereketi olmaz. Sonucunda Allah rızası olmaz ve yaptığınız iş kuru işten ibaret olur. Hizmet olarak insanlar tarafından kabul görmez. AK Parti böyle değil. AK Parti, irfan yuvası, erdem yuvası hem de milletine aşık kadroların içerisinde barındığı partidir. Biz yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu ülkeyi güçlendirmek, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ortaya koyarak, genç nesillere biz vizyon ortaya koymak için her şeyimizi yapacağız. Türkiye’yi bölgesinde güçlü bir hale getirdik. Küresel anlamda da güçlü hale getireceğiz. Kolay günlerden geçmiyoruz. Ama Recep Tayyip Erdoğan gibi liderimiz. AK Parti gibi partimiz var. Milletimiz ne diyorsa o olacak.”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “256 bin nüfuslu bir ilçeden tecrübelerim var. 13.5 yıldır belediye başkanlığı yaptım. Bize güvenen genel başkanımızı, genel başkan yardımcımızı, çok değerli başbakan yardımcımıza, milletvekillerinin her birini, teşkilatımızı bize destekleriyle dualarıyla bize katkı veren herkesi mahcup etmeyeceğimizi üzerine basarak ifade ediyorum. Çok az uyuyacağız, gerekirse uyumayacağız. Maksimum verimlilikle rakamları da rasyonel kullanarak bu şehri başta ulaşım olmak üzere daha üst standartlara çıkarmak için projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Mevcut devam eden projeler var. Revize edilmesi gerekenler var, yenisi yapılması gerekenler var. Bunları da bu süreç içinde kamuoyuna açıklayacağız ve acil eylem planı ortaya koyacağız. Derdimiz Bursa. Herkesle fikir alışverişinde bulunmaya hazırız. Herkesle istişare etmeye ve eleştirileri de dikkatli dinlemeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Tüm belediye başkanlarımızla ve teşkilatımızla beraber asla kompleks içerisinde olmadan bize nasip olmuş bu makamları fırsata çevirerek, şehir adına avantaja dönüştürmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru