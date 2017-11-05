Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Daha da güzel işler yapacağız

Sultangazi Belediyesi tarafından yapılacak olan İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakülte binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene; Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut AK, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende yapılan protokol konuşmalarının ardından protokol üyeleri hep birlikte butona basarak üniversite inşaatının temelini attı.

Göreve başladıklarında söz verdikleri projelerin bir bir hayata geçtiğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "8 yıl öncesine gittiğimizde muhtarlık binasından başka bir şeyimiz yokken, koyduğumuz hedeflere her geçen gün biraz daha yaklaşmak ve daha ötesine geçmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. 8 sene evvel Gaziosmanpaşa’dan ayrıldığımızda sadece 5 tane lisemiz vardı. Bugün ise 26 liseye çıktık. Tarihi boyunca almış olduğu 33 okula iki dönemde 50 okul ilave edeceğiz dedik. Şu anda bu üniversite ve yeni ihaleyle beraber 49‘a yükseliyoruz. Bir tane var ona da yer ayarlayacağız. Yatırım alamazsak da belediye imkanlarıyla yapacağız ama sözümüzü tutacağız. 2 dönemde 50 okulu bu ilçeye kazandırmış olacağız. Bugün bunları üniversite ile taçlandırıyoruz. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu tamamladık, sadece peyzajı kaldı. Bu ayın sonuna kadar bitiyor. Temelini atacağımız yer toplam 52 bin metrekare. İçinde sağlık bilimleri, diş hekimliği fakültesi, hizmet verecek. Hastaneye de bir koridor ile kapalı geçiş sağlıyoruz. Böylece öğrencilerimiz teorik bilgileri hastanede uygulama fırsatı bulacaklar" dedi.

"Belediyecilik hizmetlerindeki paradigma değişti, çerçeve değişti"

Belediyecilik anlayışının AK Parti ile farklı bir boyut kazandığını belirten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,"Bir yanda Türkiyemizin en köklü üniversitelerinden birisi olan İstanbul Üniversitesinin diğer tarafta da en genç belediyelerinden olan Sultangazi Belediyesinin örnek teşkil edecek işbirliğine sahne oluyor burası. 1908 yılında kurulmuş olan İstanbul Üniversitesi bünyesindeki diş hekimliği fakültesinin temelini atacağız. Diğer taraftan da Sağlık Bilimleri Fakültesinin temelini atacağız. Burası hem üniversite hem sağlık kampüsü olarak sadece Sultangazililere değil tüm İstanbul’a hizmet vermeye başlayacak. Bu şekilde Sultangazi İstanbul’un yıldızı parlayacak en güzel ilçelerinden birisi olmaya devam edecek. Eskiden belediyecilik hizmeti denildiğinde genelde kaldırım, kanalizasyon ve çöp toplama gibi hizmetler aklımıza gelirdi. Ama şimdi belediyecilik hizmetlerindeki paradigma değişti, çerçeve değişti. Bir dönüşüm yaşandı. Bu dönüşüm 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da belediye başkanı olduğu andan itibaren değişti. İnsana dokunan, onlarla omuz omuza olan, nerede beklentisi olan ihtiyaç sahibi varsa onun yanında duran, her türlü ihtiyaçlarına yetişen bir belediyecilik anlayışı. Biz şimdi aynı bu belediyecilik anlayışımızı sadece yerelle yeterli kılmıyoruz. Türkiye hatta küresel ölçekte bunu yapmaya başladık. Bu bir anlayış, insana yaklaşım meselesi, bu insana hizmet götürme meselesi. Daha da güzel işler yapacağız. Bunu yapmak için biz de imkan da var, cesaret de var, çalışkanlık da var" ifadelerini kullandı.

Mehmet Altunışık



