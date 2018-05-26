Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Dolardaki dalgalanma sunidir'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’da meydana gelen sel felaketinin yaşandığı bölgeleri ziyaret ettikten sonra Millet Mahallesi’nde esnafla bir araya geldi. Esnafı dolaşarak dertlerini dinleyen Çavuşoğlu, dolardaki dalgalanma ile ilgili bir açıklama yaptı. Son günlerde Türkiye’de dolar kuru üzerinden bir çalışma yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, “Milletimizin bunu bilmesinde yarar görüyoruz. Dolarda yaşanan bu kısmi dalgalanmanın hiçbir şekilde Türkiye’mizin ekonomik şartları ve parametreleri uygun bir dalgalanma olmadığını ifade etmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü. Yine bu yılın ilk çeyreğinde büyüme trendine baktığımızda bizim edindiğimiz izlenim, aldığımız bilgiler aynı büyümenin devam ettiği yönündedir. Türkiye bir taraftan böyle bir büyümeyi yakalamışken, dolarda yaşanan bu dalgalanmanın ne yazık ki evvelce yaşanan bir takım manipülasyonlar ve bir takım çalışmalardan ibaret olduğu izlenimini bize açık bir şekilde göstermektedir” dedi.

“30 milyon civarında turist bekleniyor”

“Dolardaki bugünkü dalgalanmanın Türkiye seçime giderken, nasıl olurda milletin tercihlerinde farklı bir durum meydana getirebilirizin telaşından kaynaklanıyor. Bizim ekonomik durumumuz bu dalgalanmanın net bir şekilde suni olduğunu gösteriyor” diyen Çavuşoğlu, “Türkiye bu sene yaklaşık 30 milyon civarında turist bekliyor. 40 milyar civarında gelir elde edecek. Yaşanan bu dalgalanmanın hiçbir rasyonel tarafı yok. Milletimiz müsterih olsunlar. Kısa ve orta vadede bu tür türbülansların içinden çıkacak güce sahibiz. Merkez Bankası bununla ilgili tedbirleri almaya başladı. Seçimden sonra özellikle cari açığı daraltma yönünde kalıcı ve yapısal çözümleri geliştireceğimiz, enflasyon düşürülmesi ile ilgili tedbirlerin alınacağı Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Milletimiz 24 Haziran’ı beklesin. 24 Haziran’da Türkiye için yeni bir kapı aralanıyor. Biz güçlü meclis, hükümet, Türkiye diyoruz. Birlik, beraberlik, bereket ve bolluk için şimdi Türkiye vakti diyoruz” diye konuştu.

“Türkiye o dönemde 100 milyar dolara yakın zarara uğradı”

2013 yılında Türkiye’de yaşanan Gezi Parkı olaylarına da gönderme yapan Çavuşoğlu, “Hatırlayacaksınız Türkiye’nin 2013 yılının mayıs ayında bütün ekonomik göstergeler adeta tarihin en olumlu göstergeleri halini almıştı. 140 yıl sonra 2013 Mayıs’ında faizler ilk defa bu kadar düşük seviyeye gerilemişti. Aynı şekilde enflasyon rakamları gerilemiş, diğer taraftan IMF olan borç ilişkimizi tamamen sonlandırmıştık. Büyük projelerle ilgili kararlar almıştık. Bir anda 3-5 ağacın arkasına gizlenerek adeta ülkede bir sokak kaosu oluşturmak suretiyle hükümeti alaşağı etme projesi ile karşı karşıya kalmıştık. Türkiye o dönemde neredeyse 100 milyar dolara yakın zarara uğramıştı. Bugün Türkiye’nin artık vesayetten kurtulduğu, istikrar ve güvenin hakim olduğu 24 Haziran seçimleriyle yeni bir sistemin hayata geçeceği bir eşikteyiz. Türkiye ne olursa olsun milli, yerli dış politika ekseninden asla taviz vermeyecektir. Türkiye içeride ve dışarıda geliştirilmek istenilen kuşatmaya karşı bütün direncini gösterecektir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu daha sonra esnaf ziyaretine devam etti.