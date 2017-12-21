Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Makedonya’da

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı Kutlamaları kapsamında Makedonya’da TİKA ve Türkiye Belediyeleri Birliğinin Gostivar şehrinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu Onarım ve Donanım projesi açılışına katıldı.

Üsküp’te Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile resmi görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, ardından Makedonya Devlet Bakanı Adnan Kahil ile Türkiye-Makedonya ilişkileri üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Makedonya İslam Dini Birliği (MİDB) Başkanı Reis-ul Ulema Süleyman Efendi Recepi ile görüştükten sonra Üsküp’te yaşayan, Türk kanaat önderleriyle protokol yemeğinde bir araya geldi. Çavuşoğlu, sonrasında Makedonya Cumhurbaşkanı Georgi Ivanov ile görüştü. Görüşmede ülkeler arasındaki ekonomik, ticari ve diplomatik ilişkileri ele alındı.

Hakan Çavuşoğlu, sonrasında Makedonya Türklerinin Milli Bayramı olarak her yıl 21 Aralık'ta kutlanan Türkçe Eğitim Bayramı için Üsküp'te düzenlenen resepsiyona katıldı. Açılışta konuşan Hakan Çavuşoğlu, “Günümüze kadar gerek Makedonya’daki gerekse Balkanların diğer bölgelerindeki gelişmeler dünya tarihiyle beraber Türkiye’nin tarihini de doğrudan etkilemiş Anadolu’yla Balkanlar adeta beraber gülüp beraber ağlamışlardır. Birçok zorlu badireden geçip bizi biz yapan değerlimizi bugüne ulaştırmak hiç kolay değildir. Bu bakımdan Makedonya’daki ve Balkanların diğer ülkelerindeki kardeşlerimiz kendileriyle ne kadar gurur duysalar azdır. Onlar, bugün bile kimlik ve kültürlerini muhafaza etmekle kalmıyor. Dünya çapında ihtiyaç duyduğumuz farklılıklar bir arada yaşama iradesine de katkı sağlıyorlar. Dil, bir milletin bütünlüğünü koruyabilmesinin asli unsurudur. Dile sahip çıkmadan ne kültür ne gelenek ne de diğer hasretler muhafaza edilebilir. Bununla birlikte farklı milletlerin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmaları da her birinin öncelikle kendi dilinin kavram bütünlüğü içinde düşünebilmesini gerektirir. Burada yaşayan Türkçe konuşan kardeşlerimizin ana dillerinden kopmamaları konusundaki hassasiyetimizin altında yatan en temel sebeplerden biri budur. Türkiye sadece Balkanların değil dünya çapında Türkçenin korunmasıyla ilgili faaliyetlerini sürdürmektedir. Çok çeşitli coğrafyalarda kardeşlerimizin anadillerine sahip çıkmalarına ve ilgi duyanların Türkçe öğrenmelerine destek olunmaktadır. Türkçe konusunda duyduğumuz bu hassasiyetle aynı doğrultuda bu coğrafyadaki mimari ve kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillerin bu mirastan gerektiği gibi yararlanmalarını sağlamak için de birçok proje yürütülmektedir” dedi.

"Ülkemizdeki Suriyelilerin yüzde 15’inin yükseköğretime erişmesi dünya standartları üzerinde bir orandır"

Türkiye’nin uluslararası toplumdaki saygın yerinin yalnızca bölgesindeki ülkelerle olan ilişkileriyle değil dünya çapında bir nitelik gösteren insani dış politika perspektifiyle de daha da güçlendiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bunun en önemli göstergesi, artık yalnızca bölgemizi değil aynı zamanda tüm küreyi ilgilendiren Suriye’deki çatışma ve istikrarsızlık haline ilişkin Türkiye’nin aldığı tavır ve uyguladığı politikalardır. Suriyeli misafirlerimize yapılan kapsamlı yardımlarına arasında Suriyeli genç kardeşlerimize verilen eğitim imkanı önemlidir. Ülkemizdeki Suriyelilerin yüzde 15’inin yüksek öğretime erişme olanağı bulması dünya standartları üzerinde seyreden bir orandır. Suriyeli misafirlerimize verilen eğitimler sayesinde Suriye’nin savaş sonrası geleceğine dair umutlar canlı tutulmaktadır. Bu kardeşlerimize verdiğimiz Türkçe eğitimleriyle de amacımız Türkçenin Makedonya’da olduğu gibi bir barış ve ortaklık dili olarak yaygınlaşmasını sağlamaktır. Umut ediyoruz ki sınırlarımızda süren bu savaş bir an önce son bulsun. Makedonya’nın son yıllarda farklılıkları bir arada ve barış içinde yaşatan toplumsal olgunluğu başka bölgeler için de bir örnek oluştursun” diye konuştu.

Türkiye’deki üniversitelerde Türkiye Bursları Programı kapsamında öğrenimine devam eden 250 Makedonyalı misafir öğrenci bulunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Yıllar içinde üniversitelerimizden mezun olmuş bin Makedonyalı kardeşimiz vardır. Türkiye’de eğitim alan ve mezun olmuş tüm Makedonyalı öğrencilerin iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkılar sağlayacağından eminim. Bu sayıların artmasını diliyorum. Türkiye üniversitelerinin kapıları tüm Makedonyalı kardeşlerimize sonuna kadar açıktır" şeklinde konuştu.

Makedonya Türklerinin 21 Aralık 1944 tarihinde Türkçe eğitim alma hakkını kazandıklarını anlatan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Bugünün bir bayram olarak kutlanması için girişimde bulunmuş ve 2007 yılında muratlarına ermişlerdir. Çabanızı ve gayretlerinizi büyük bir onurla kutlar, bu konuda Makedonya Devletine göstermiş olduğu dostça ve anlayışlı yaklaşımdan dolayı en içten teşekkürlerimi sunarım. Türkiye'nin de desteklediği Makedonya Cumhuriyetinin bütünlüğüne ve tüm kardeş unsurlar arasındaki toplumsal barışa yaptığınız katkılardan dolayı bu ülkenin sadık vatandaşları Makedonya Türkleri olarak sizlerde kendinizle iftihar etmelisiniz. Bu vesileyle bugün kutladığımız Türkçe Eğitim Bayramının daha ileri boyutu işbirliklerine kapı aralaması ve farklı alanlardaki taleplere yönelik görüş alışverişleri için bir fırsat olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti her zaman dost Makedonya devletinin yanında olacaktır"

Bayramların birliğin diriliğin en müstesna sembolleri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bizler de bu birliği hedef alan her girişim karşısında dikileceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Türkiye’de 15 Temmuz gecesi, canları pahasına sokaklara dökülen milletimizin kaderi tarih boyunca Makedonya halkının kaderiyle örtüşmüştür. Burada ifade etmek istiyorum ki Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla aziz milletimiz meydanlara indi. 15 Temmuz akşamı darbe ve işgal girişimde bulunan FETÖ’cü teröristleri bertaraf ettiğinde yüreğinde bizim hissettiklerimizi hisseden milletimizin zaferinin coşkusunu yürekten paylaşan Makedonyalı kardeşlerimize muhabbetimiz çok çok büyüktür. İşgale girişenlere hep birlikte karşı koyarak Türkiye’den ve Makedonya’dan bayram sevincinin hiç eksik olmamasını temenni ediyoruz. Bu bakış açısına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti her zaman sizlerin ve dost Makedonya devletinin yanında olmuştur, yanında olmaya devam edecektir" dedi.

