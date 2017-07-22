Diğer
Kategoriler

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu sokak müzisyenine bahşiş verdi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Bursa’da Kapalı Çarşı ve Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti. Çavuşoğlu, sokakta türkü söyleyip, bağlama çalan müzisyeni dinleyerek, bahşiş verdi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu sokak müzisyenine bahşiş verdi

22 Temmuz 2017 18:56
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu sokak müzisyenine bahşiş verdi - Tıkla İzle

Kabine değişikliğinin ardından Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, bir dizi ziyaret için Bursa’ya geldi. İlk olarak Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret eden Çavuşoğlu, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile bir araya geldi. Emir Sultan Camii’nde namaz kılıp dua eden Çavuşoğlu, ardından AK Parti İl Binası’na gelerek AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ile görüştü.

Ziyaretlerin ardından önce Kapalı Çarşı esnafına ‘hayırlı işler’ diyen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na burada Bursaspor forması ve atkısı hediye edildi. Sokakta bağlama çalıp türkü söyleyen müzisyeni dinleyen Çavuşoğlu, bahşiş verdi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde doludan zarar gören tarlaları incelemek ve çiftçilerle görüşmek üzere Bursa’dan ayrıldı.

(Samet Doğru - İdris Altun / İHA)

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!