Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Türk milletinin geçmişi sadece 100 yılla kaim değildir'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Kestel ilçesinde esnaf ziyareti ve Kestel Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı. Çavuşoğlu'nun esnaf ziyareti yaptığı esnada Ayhan isimli engelli genç Çavuşoğlu'na sıkıca sarılıp “Allah sana para versin” diye dua etmesi burada bulunanları güldürdü.

Türkiye 100 yıl önce kendi küllerinden doğduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Milletinin ortaya koyduğu mücadele ruhuyla ülkeyi Anadolu'yu kendisine yüz yıllardır vatan yapan ecdadına yaraşır bir şekilde vatandan kılmaya devam etmiştir. Ben gencecik insanımızdan en yaşlısına kadar bu vatanı bize emanet eden bu uğurda şahadet şerbetini içen gazi olup ta aramızdan ayrılan kim varsa hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün Cumhuriyetimizi kutlarken sadece Cumhuriyetle başlayan bir tarih değil daha önceki bin yıllık tarihimizin temelleri üzerine yeni ve modern bir anlayışla tesis edilen bir devlet anlayışı ile Cumhuriyeti kutlamamız gerekiyor. Türk milleti değerleri ve devlet zihniyetiyle çok köklü bir millettir. Türk milletinin geçmişi sadece 100 yılla kaim değildir. Türk milletinin geçmişi 2 bin yıl öncesine kadar kaim olan bir geçmişe sahiptir. Onun için biz 100 yıllık Cumhuriyetimizi kutlarken ve gelecek 100 yılımızı inşa ederken mutlaka geçmiş tarihimizin temelleri ve değerleri üzerinden yeniden yapılandırmayı ve gelecek nesillere bu mefhumu aktararak onların özgüven içerisinde ayaklarını yere sağlam basmak suretiyle gelecek yüz yılın Türkiye'sini kurmasını sağlamalıyız. Cumhuriyetimiz asla tarih ve geçmişinden bir kopuş değildir. Cumhuriyetimiz o geçmiş büyük medeniyet ve tarihimizin bir devamıdır. Ecdadımızın küllerinden yeniden doğarak o devam suretiyle gelecek nesillere ve bizlere emanet ettiği büyük bir devlettir. Onun için biz yapacağımız bütün etkinliklerde bu idrak ve mefhumu ön planda tutarak geleceğimizi iyi okuyarak inşa etmek durumundayız. Bazılarının ortaya çıkarak geçmişi yok saymalarına bu milletimiz hiç bir zaman için nezdinde karşılık bulmamıştır. Selçuklu da Osmanlı da Cumhuriyette bizimdir" şeklinde konuştu.

Burak Türker

