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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Yunanistan'a gidecek.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Yunanistana gidiyor

01 Kasım 2017 20:44

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Çavuşoğlu Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya gelecek. 2 Kasım'da gerçekleşecek görüşmenin ardından Çavuşoğlu Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'la da bir görüşme yapacak. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması ve ayrıntılı değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias 1 hafta önce Ankara'ya bir ziyarette bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Doğum yeri Gümülcine'yi ziyaret edecek

Çavuşoğlu, Atina'dan ayrıldıktan sonra kendisinin de doğum yeri olan Gümülcine'ye bir ziyarette bulunacak. Çavuşoğlu'nun Gümülcine ziyareti esnasında Batı Trakya bölgesinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.

TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü gibi kurumların bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu 2 günlük Yunanistan ziyaretinin ardından Türkiye’ye dönecek. 

Musa Erdoğan
 

Etiketler: Hakan Çavuşoğlu

 

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