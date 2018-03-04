Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: ‘DEAŞ'ı bahane ettiler bölgeyi parsellediler"

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat içi eğitim kampına AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı. AK Parti İl Başkanlığı tarafından Kozaklı ilçesinde düzenlenen teşkilat içi eğitim kampının kapanış programına katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık burada yaptığı konuşmada teşkilatların önemine değinirken Afrin’de yapılan harekatın önemine değindi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bakınız bugün bölgemizde büyük bir türbülans var. Büyük bir kargaşa var, büyük bir kaos var. Dün DEAŞ’i bahane ettiler, bölgeyi adeta parsellediler. Bugün DEAŞ tehdidi ortadan kalktı ama hangi bahaneyi uydururuz da bölgede kalmaya devam ederiz diye arayış içerisindeler” dedi.

‘Türkiye o eski Türkiye değil’

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Afrin’de güvenlik güçlerinin kahramanca mücadele ettiğini söylerken "Artık tüm dünya Türkiye ne der, Recep Tayyip Erdoğan ne der ona bakıyor" dedi. Işık, “Afrin’de bugün güvenlik güçlerimiz, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, kahramanca mücadele ediyor. Orada terör örgütünün bir otorite kurmasına, devletleşmesine aslan müsaade etmeyeceğimizi söyledik ve şuanda bunun gereğini yapıyoruz. Birileri 7, 8 bin kilometre 10 bin kilometre öteden kendi güvenliğini bahane ederek bölgemize gelip operasyon yapacak ama Türkiye hemen kendi sınırlarının dibinde oluşturulmaya çalışılan terör örgütüne veya terör devletine müsaade edecek. Türkiye artık o eski Türkiye değil. Aman şu ne der, aman bu ne der diyen Türkiye değil. Artık dünya Türkiye ne der, Recep Tayyip Erdoğan ne der ona bakıyor” diye konuştu.

‘Afrin’de yüzde 90 yerli üretimimizi kullanıyoruz’

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda Türkiye’nin yüzde 90’ınından fazla yerli üretim kullandığını ifade ederken biz yerli üretim kullanmamış olsak başkası bize kendi mühimmatı ile operasyon mu yaptırırdı dedi. Işık,”Milli Savunma Bakanlığı görevinde bulundum. 2002’de geldiğimizde savunma sanayinin yerlilik oranı yüzde 24 idi. Ama bu yüzde 24’te sac bükmekten, niteliksiz işlerden farklı değildi. Bugün savunma sanayindeki yerlilik oranını yüzde 65’e çıkarttık ve niteliği de kaliteyi de çok yükselttik. Artık Türkiye kendi kritik teknolojilerini geliştiren bir Türkiye. Yoksa biz bugün Afrin’e operasyon yapabilir miydik. Başkasının mühimmatı ile size operasyon yaptırabilirler mi? Şuanda Afrin’de kullandığımız mühimmatın yüzde 90’nından fazlası yerli üretim. Bu millete bu yakışır” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın konuşmasının ardından ise AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar programa katılımından dolayı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a plaket takdim etti.

Coşkun Sağlamdin

