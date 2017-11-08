Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Diyarbakır’da

Çeşitli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Diyarbakır’a gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Diyarbakır hiç hak etmediği bir şekilde son 30 yıldır maalesef terörle anılır oldu. Burada maalesef yıkım oldu. İnsanlar öldürüldü. Genç çocuk yaşlı kadın erkek demeksizin maalesef birçok canımızı yitirdik. Ama her ne olursa olsun bir vakıf medeniyetinin temsilcileri olarak bizler insanı yaşatmanın birliğin ve beraberliğin, yaşatma medeniyetinin öncelendiği bir yerde Diyarbakır’da bu defa yeni bir vizyonla vakıflar adına ortaya çıkacağız” dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile birlikte Diyarbakır Valiliği’ni ziyaret etti. Burada Vali yardımcıları, kaymakam ve belediye başkan vekilleri tarafından karşılanan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı.

Beraberindekilerle birlikte valilik makamına geçen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, ziyareti ile ilgili burada açıklamalarda bulundu. Yüzyıllardır binlerce medeniyete beşiklik eden Diyarbakır’da bulunmanın onurunu yaşadığını belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türkiye’nin nasıl ki İstanbulsuz, Ankarasız, Erzurumsuz, Trabzonsuz, Bursasız olmuyorsa Diyarbakırsız da olamayacağını söyledi. Diyarbakır’ın hem kendisinin hem de temsil ettiği siyasi düşüncenin nezdinde çok müstesna bir yere sahip olduğuna değinen Başbakan yardımcısı Çavuşoğlu, “Diyarbakırımız buram buram tarih kokan güzellikleri medeniyete beşiklik etmiş özellikleriyle son derece müstesna bir kenttir. Bu muhteşem gönül şehrinde bir gönül işi için bulunuyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bölge müdürleri ve diğer bürokratlarımızla gerçekleştireceğimiz istişare toplantısı. Vakıf medeniyetine ilişkin gelecek projeksiyonumuzu böyle değerli bir kentten oluşturma gayreti içerisinde olacağız.

Kısa bir dönem öncesinde sadece insanlığa değil ama aynı zamanda tarihi kültürel ve vakıf kültür varlıklarına da girişilen ve terör nedeniyle de maruz bırakılan o yıkımı ortadan kaldırmak için gerçekleştirmekte olduğumuz restorasyon projelerimizi de devam eden projelerimizi de tekrar masaya yatıracağız. Diyarbakırımızın en kısa süre içerisinde burasının bir medeniyet beşiği olarak turizme tekrardan bir cazibe merkezi yapmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak üzerimize nelerin düştüğünün haritasını planlamasını yaparak çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.

“Burada yıkım oldu, insanlar öldürüldü”

Diyarbakır’ın hiç hak etmediği bir şekilde son otuz yıldır maalesef terörle anıldığına dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Burada maalesef yıkım oldu. İnsanlar öldürüldü. Genç çocuk yaşlı kadın erkek demeksizin maalesef birçok canımızı yitirdik. Ama her ne olursa olsun bir vakıf medeniyetinin temsilcileri olarak bizler insanı yaşatmanın birliğin ve beraberliğin, yaşatma medeniyetinin öncelendiği bir yerde Diyarbakır’da bu defa yeni bir vizyonla vakıflar adına ortaya çıkacağız. Suriçi’nde kısa bir dönem önce yaşanan hadiseler nedeniyle toplam 14 tarihi eserimiz zarar gördü ve bunun 12 si Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait eserlerdir. Tabi terör sadece insana, belli bir düşünceye, sadece İslam’a değil insanlığın ortak değeri olan her şeye karşı büyük bir düşmanlık göstermektedir. Nitekim bugün restore ettiğimiz eserler arasında yine terör tarafından harabe haline getirilmiş Ermeni Protestan Kilisesini, Ermeni Katolik Kilisesini de restore kapsamına aldık. Bunlarında restorasyonunu gerçekleştiriyoruz.”

“5 milyon turistin gelmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz”

Bu süreçte Diyarbakır’ın tekrardan cazibe merkezi olması, hedefledikleri 5 milyon turistin buralara seyahat etmesi için üzerlerine düşen görevleri yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bizim ecdadımız taştan bir medeniyet örmüştür adeta. Taştan insanlığa hizmet etmenin fonksiyonunu vakıflar mahiyetiyle ifa etmiştir. Aynı şekilde sadece insanlara değil bilumum canlılara bir hizmet etme gayesiyle vakıflar oluşturmuştur. Kısacası bizim medeniyetimiz Diyarbakır’daki, Türkiye’deki ve bütün illerimizdeki bölgemizdeki medeniyetimiz yaşatma üzerine kurulmuş bir medeniyettir. Birlik ve beraberlik üzerine kurulmuş bir medeniyettir. Bir insanı öldürmenin bütün bir insanlığı öldürmek olduğunu bir insanı yaşatmanın da bütün bir insanlığı yaşatmak olduğu tasavvurundan hareketle bir medeniyet tasavvuru ortaya koyuyoruz. Güzel işler olacak Diyarbakırımız genişleyecek gelişecek kalkınacak insanımız selametle barış huzur içerisinde Diyarbakır’ın kendi kodlarına yakışacak bir tarzda burada hayatını idame ettirecek. Terörle etkili bir mücadelemiz var. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreç bölgemiz içinde Diyarbakır içinde çok güzel işlerin gerçekleştirileceği bir süreç olacaktır.”

Daha sonra konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü kapsamında bölge müdürleri toplantısının Diyarbakır’da gerçekleştirildiğini söyledi. Vali Güzeloğlu, “Diyarbakır’ın sahip olduğu kültürel varlıkları, vakıf eserleri ve vakıflar genel müdürlüğü üzerinden sayın başbakan yardımcımızın delaletiyle gerçekleştirdikleri restorasyon projeleri apayrı bir zenginlik ve ilimiz için özel bir değer Diyarbakırımızın sahip olduğu bütün eserler ve değerler gibi bu çalışmalarla vakıf geçmişimizin bu büyük zenginliği geleceğe aktarılacak. Hem ibadet hem eğitim hem de kültür anlamında çok güzel katkılar sunacak. Diyarbakır’daki huzur ortamının, birlik ve beraberliğin devam eden hükümetimizn ve yerel yönetimlerimizin gayret ve çalışmalarının tek bir maçı var. İnsanımıza hizmet etmek Diyarbakır’ın geleceğini bugünden daha iyi etmek” dedi.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve beraberindekiler tarihi Sur ilçesine geçti.

Aydın Yorat - Ejder Ediz Işık