Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, roketin düştüğü bölgede

Suriye’nin Afrin bölgesinden terör örgütü PYD/PKK/YPG tarafından atılan roket, Kilis Nemika Caddesinde bir apartmanın son katına isabet etti. Büyük paniğe neden olan olay sonrası 2 kişi hafif yaralanırken, apartmanda bulunan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bir dizi ziyaret için Kilis’te bulunan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de roketin düştüğü olay yerine gelerek Vali Mehmet Tekinarslan’dan bilgi aldı.

Hakan Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, Kilis halkının gösterdiği cesaretin kendilerine güç verdiğini ifade ederek, "Hep söyledik terör örgütlerinin amacı hiçbir hedef gözetmeksizin, sivil, asker, genç, çocuk hatta din, dil, ırk gözetmeksizin bütün insanlığı hedef alacak eylemleri yapmak" dedi.

"Bu örgütleri bir tehdit olmaktan çıkarmamız lazım"

Terör örgütlerinin Türkiye için artık bir tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Bir gerçek var ki, buraya geldik gördük. Artık bizim için bu örgütleri bir tehdit olmaktan çıkarmamız lazım. Zaten Zeytin Dalı Hareketinin de amacı bu. Öncelikle insanımızın güvenliğini, sınır güvenliğini sağlamak, bu teröristleri tehdit olmaktan çıkarmak ve bertaraf etmektir" ifadelerine yer verdi.

Bugün yaşanan roket saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Çok hafif yaralılar var. Tekrar geçmiş olsun. Bu tür olaylar bizim kararlığımızı, ne kadar doğru bir istikamette olduğumuzu, bahse konu Zeytin Dalı Hareketinin ne kadar elzem olduğunun göstermesi bakımından çok önemlidir" dedi.

"ABD’nin artık bundan sonra teslim ettiği silahları geri alması gerekiyor"

Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Halen ufak tefek de olsa Türkiye’nin bu tehditler karşısındaki bu davranışlarına, farklı gözlerle bakmak isteyenler var ise de artık bunların gözünün açması lazım. Özellikle burada müttefik olarak gördüğümüz ülkelerin. Türkiye burada aynı zamanda NATO’nun da güneyini güvenlik altında tutuyor. PKK’nın bir terör örgütü olduğunu, PKK’nın aynı zamanda YPG terör örgütü olduğunu, DEAŞ’ın bunlardan hiç de farklı olmadığını, tabelası, etiketi, adı ne olursa olsun bunların terör örgütü olduğunu, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü ile kaldırılamayacağını bumerang misali eninde sonunda bu terör örgütlerinin dönüp, bunları destekleyenleri, bunların sırtını sıvazlayanları da vuracağını artık herkesin anlaması gerekiyor. ABD’nin artık bundan sonra teslim ettiği silahları geri alması gerekiyor. Bundan sonra aynı davranışlarını ortaya koymaması gerekiyor. Bu manada biz üzerimize düşen görevi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Türkiye çok güçlü bir ülke, askerimiz çok güçlü. Milletin duası arkamızda, attığımız adımlardan da eminiz bu işin arkasındayız" diye konuştu.

Cahit Özçelik