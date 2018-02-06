Diğer
Kategoriler

Başbakan Yardımcısı Işık Hakkari’de

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Hakkari’ye geldi.

Başbakan Yardımcısı Işık Hakkaride

06 Şubat 2018 16:09

Helikopterle Hakkari’deki Fatih Kışlasına gelen Fikri Işık, yoğun güvenlik önlemleri altında valiliğe geçti. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri tarafından karşılanan Işık, polis merasim mangasını selamladıktan sonra valilik şeref defterini imzalayarak makama geçti.

Feyzullah Taş
 

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç