Başbakan Yardımcısı Işık: 'Listeye giremeyenlerde burukluk olur ama kırgınlık olmaz'

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valiliği tarafından şehit ve gazi aileleri onuruna verilen iftar yemeğine katıldı. İzmit’te gerçekleştirilen yemeğe Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, parti il başkanları ve çok sayıda şehit ve gazi yakını katıldı.



Yemekte yaptığı konuşmada seçimin önemli bir yarış olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, “Demokraside bu yarışı hepimiz önemsiyoruz. Yarışın centilmence geçmesi açısından da önümüzdeki bir ayın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bütün partilere listeler hayırlı olsun. AK Parti'de Meclis profilinde mevcut milletvekillerimizde bir memnuniyet vardı. Arkadaşlarımız hem şehirle irtibat noktasında hem de Meclis çalışmalarına katılım noktasında iyi bir performans sergilemişlerdi. Listemizde o noktada çok fazla değişiklikte olmadı. Listede olan arkadaşlara da hayırlı olsun” dedi.

“Listede en iyiler değil en uygun isimler bakılır”



“Adayların belirlenmesi ile parti içerisinde herhangi bir küslük olacak mı?” sorusuna Işık, “Hayır. Niye olsun ki. Sonuçta 13 kişilik bir liste. Bu listede olanlar da olacak, olamayanlar da olacak. Listede en iyiler değil en uygun isimler bakılır. Elbette listeye giremeyen arkadaşlarımızın bir burukluğu olabilir. İnsanlar ‘Bende olsaydım çok iyi olurdu’ diyebilir. Bu gayet normaldir, siyasetin tabiatında da bu vardır. Burukluk olur ama kırgınlık olmaz” cevabını verdi.

“Ben eminim ki Kocaeli halkı da Elif’i kucaklayacak ve güzel bir seçim çalışmasını birlikte yürüteceğiz”



“Hangi arkadaşımızın nerede değerlendirileceğine genel başkanımız karar veriyor” diyen Işık, "Önümüzde yerel seçimler var, listeye girmeyen adaylar için farklı bir değerlendirme yapılmış olabilir. Bunu benim bilmem mümkün değil. AK Parti’nin en geç milletvekili adayı Elifnur Bayram ile biz geçen akşam iftar yemeğinde tanışmıştık. Doğrusu Kocaeli açısından iyi bir durum oldu. Kardeşimiz henüz 18 yaşına yeni basmış. Şimdi bizimle birlikte çalışacak. Siyaset deneyimini yaşayacak. Ben eminim ki Kocaeli halkı da Elif’i kucaklayacak ve güzel bir seçim çalışmasını birlikte yürüteceğiz” dedi.