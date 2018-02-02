Başbakan Yardımcısı Işık Şırnak’ta

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Cizre ve Silopi’de yaptığı ziyaretten sonra helikopter ile Şırnak’a geldi. Şırnak’a gelen Başbakan Yardımcısı Işık ve beraberindekiler ilk olarak İsmet Paşa Mahallesi’nde yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Yapılan örnek daireyi gezen Başbakan Yardımcısı Işık konutların büyük bir bölümünün Haziran ayı sonuna kadar bitirileceğini söyledi.

TOKİ konutlarında yapılan incelemelerden sonra sanat sokağında esnafları ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Işık, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Esnaf ziyareti sırasında 73 Şırnak Belediye Spor Başkanı Emin Yürek, Başbakan Yardımcısı Işık’a isminin yazılı olduğu takım forması hediye ederek Şırnak’ın spor alanında yaşadığı sıkıntıların yer aldığı bir dosya verdi.

Şırnak Belediyesi tarafından açılan Gençlik Merkezi’ne geçen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve beraberindekiler Defler eşliğinde söylenen Kürtçe ve Türkçe şarkılarla karşılandı. Gençlik merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başbakan Yardımcısı Işık, Müzik sınıfında öğrencilerle beraber Şarkı söyledi.

Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezinde bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Işık, “Hz. Nuh’un Şehri bu güzel şehrin insanları hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bize öyle güzel duygular yaşattınız ki hem söylediğiniz Kürtçe şarkı ve türküler hem de söylediğiniz Türkçe türkü ve şarkılar inanın aynı melodi ve aynı heyecanı oluşturdu” dedi.

Şarkı ve türküleri dinlerken aklıma Mevlana’nın “önemli olan aynı dili konuşmak değil, aynı duyguları paylaşmaktır” sözü geldiğimi belirten Işık, “Geçekten biz aynı duyguları paylaşan ve bin yıldır bu topraklarda kardeş olarak yaşayan milletin evlatlarıyız. Tek bir milletiz. Belki farklı dilleri konuşuyor. Ama aynı milletin evlatlarıyız. Ve aynı milletin evlatları olmaktan da guru duyuyoruz. Allah hamdolsun. Bizim için Şırnak’ında Edirne’nin de, Hakkari ile İzmir’in hiçbir farkı yok. Çünkü hepimiz bu toprakları için canını vermiş şehitlerin torunlarıyız. Geçmişimiz nasıl birse, geleceğimizi de birlikte kurmanın gerekliliğini ortaya koyuyor. Onun için bu topraklarda huzur, istikrarı bozan, bu toprakların birlik ve beraberliğine kast eden kim olursa olsun, karşısında hep birlikte duruyoruz. Ve durmaya da devam edeceğiz. Aynı şarkıları söylemeye ve heyecanlanmaya devam edeceğiz. Minaresinden ezanı duyduğumuz zaman göğsümüz beraber kabarmaya devam edecek. Bayrağımızı şanlı bir şekilde göklerde dalgalandığını gördükçe, birlikte göğsümüz kabarmaya devam edecek. Niye, çünkü biz aynı milletin evlatlarıyız. Şehitlerin evlatlarıyız, torunlarıyız. O yüzden Allah hamdolsun bu milletin birliği ve beraberliği çok sağlamdır. Ne kadar güçlü bir millet olduğumuzu 15 Temmuz gecesi gördük. 15 Temmuz gecesi bu hainler darbeye teşebbüs ettiği zaman Şırnaklı, Sakaryalı, Siirtli kardeşlerimizde ellerine bayrağı aldı, meydanlara koştu.

O hainlere göğsümüzü birlikte siper ettik. İşte tankın gücünün iman dolu göğsü yenemediğini bir kez daha 15 Temmuz’da hep birlikte bütün dünyaya gösterdik. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Geçen sene ben yine Şırnak’a gelmiştim. Şu anda Şırnak’ın çok değiştiğini gördüm. Değişen sadece fiziki şartlar değil, evet o hain terör örgütünün maalesef bu şehirde kur eylemleri ile yapmak istediklerine sizler ve güvenlik güçlerimiz müsaade etmediniz. Orda çok yıkım oldu. Çok insanımız mağdur oldu. Ama devletimiz, hükümetimiz gereken her türlü adımı attı. Ve şu anda binalarımız yükseliyor. Çok güzel bir Şırnak doğuyor. Artık fiziki olarak eksiklerimiz tamamlanıyor. Hatta bir şerden hayır çıkarma aslında Şırnak’ta kendini gösteriyor. O şer gördüğümüz, o çukur eylemlerini biz hayra dönüştürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Fiziki olarak Şırnak değişiyor. Şırnak ayağa kalkıyor. En önemlisi de siz gençlerin Şırnak’ı ayağa kaldırma iradesi ve bu konuda ki birlikteliğinizdir. Şırnak’ın bu heyecanı bize heyecan kattı” dedi.

Ardından Şırnak Valiliği’ne geçen Başbakan Yardımcısı Işık’ı vali yardımcıları ve kurum müdürleri karşıladı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Başbakan Yardımcısı Valilik makamına geçerek Vali Mehmet Aktaş ile görüştü. Görüşme sırasında ziyaret ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Şırnak Hazreti Nuh’un şehridir. Kadim şehirlerimizden bir tanesidir. Şırnak terör örgütü tarafından gelişmesi, kalkınması engellenmiştir. Bu konuda bu bölgenin yatırım alması konusunda çok ciddi engeller çıkardığı bir ilimiz. Ama özellikle çukur eylemleri sonrasında şehri yaşanmaz hale getiren. İnsanların hayatını zindan eden, insanlara evini yurdunu barkını bırakıp gitmesine neden olan bu çukur teröründen sonra Şırnak’ta yeni bir dönem başladı. Geçen yıl milli savunma bakanı olarak Şırnak’taydım. Ogün esnaf ziyareti yapıp, şehri gezmiştim. 13 ay sonra yine Şırnak’tayım. Şırnak çok büyük bir değişim olmuş. Şehir adeta yeniden ayağa kalkıyor. Yeni yapılan konutların örnek dairesini gezdik.

Konutlar inşallah bu yılın haziran ayı sonunda büyük oranda biteceği konusunda arkadaşlarımız bilgi verdiler. Alt yapısıyla üst yapısıyla yepyeni bir Şırnak doğuyor. Şırnak’ın yeniden ayağa kalkmasının yanında önemli gördüğüm başka bir konuda Şırnak halkının geleceğe umutla bakması. Cizre, Silopi, Şırnak’ta yaptığımız esnaf ziyaretlerinde gördüğümüz huzur ve güven ortamı sağlanınca Şırnak’ta geleceğe yönelik çok ciddi ümitler var. Ve geleceğe yönelik çok ciddi yatırım planları var. Bu çok sevindirici. Gençlerimizin çocuklarımızın gözlerindeki o pırıltıyı görmek bizi çok memnun ediyor. Ben Şırnak’ın gelecekte çok iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum. Bizlerde bu noktada ellimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugünkü ziyaretimizin temel amacı kamu yatırımlarımızın koordinasyonu yapmak. Kamu hizmetlerinin bir durum değerlendirmesini yapmak. Güvenlik güçlerimiz terörle mücadelede çok yoğun ve etkili bir mücadele yürütmekte. Ancak terörle mücadelenin güvenlik boyutu dışındaki diğer boyutlarında da tam bir başarının elde edilmesi için şuana kadar yapılan çalışmaları değerlendireceğiz. Bundan sonra yapılması gerekenleri de birlikte müzakere edip Ankara’ya da döndüğümüzde buradaki konuları adım adım takip edeceğiz. Bugün Şırnak’ta bugüne kadar gördüğümüz en büyük ilgi ve teveccüh oldu. Bundan dolayı Şırnak halkına teşekkür ediyorum. İnşallah geleceğimiz çok daha parlak, aydınlık, millet olma bilincinin son zamanlarda yaşadığımız zorluklarla bir daha gördük” dedi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ise, “Bölücü terör örgütünün yaklaşık 40 yıldır, tabiri caizse kimyasını bozduğu ve hendek terörü ile de yakıp yıktığı şehrimizde devletimiz büyük bir seferberlik başlattı. Hem altyapıda hem üst yapıda şehrimiz yeniden imar ediliyor. Bunun yanında çok büyük ekonomik ve sosyal dönüşüm yaşanıyor. Şırnak halkı adına bu yatırımları ilimize kazandıran başta cumhurbaşkanımız, başbakanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’tan basına kapalı bir brifing aldı. Başbakan yardımcısı Fikri Işık akşam sivil toplum kuruluşları ile bir toplantı gerçekleştirecek. Geceyi 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda geçirecek olan Başbakan Yardımcısı sabah AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret edip Şırnak’ta ayrılacak.

Melih Yiğit

