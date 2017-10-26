Başbakan Yardımcısı Işık, Tayland Kralının cenaze töreninde

Tayland, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Kralı Bhumibol Adulyadej'i uğurluyor. Başbakan Yardımcısı Fikri ışık, Tayland kralının beş gün sürecek cenaze törenine katılıyor.

Kral Adulyadej'in, bir sene süren hazırlıklar sonrasında, cenaze töreninin ikinci gününde, Budist inanışlarına göre hazırlanan tören ritüelleri devam ediyor. Tayland'da krallarına son kez veda etmek için dün başlayan kutlamalarda maskeli dramalar, kukla gösterileri ve orkestralar yer alıyor.

Yakma töreni TSİ 18.00’de başlayacak. Kral’ın külleri 200 asker tarafından çekilen 2 tekerlekli araçla saraya taşınacak. Törene, aralarında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın da bulunduğu 40’tan fazla ülkenin temsilcileri katılacak.