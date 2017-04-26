Başbakan Yardımcısı Kaynak: '3 Kasım 2019’a kadar bizlere asla durmak yok'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti Bursa İnegöl İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen teşkilata teşekkür yemeğinde partililerle buluştu. Başbakan Yardımcısı Kaynak, yaptığı konuşmada, “16 Nisan’da İnegöl teşkilatımızın vermiş oldukları yüksek destek her türlü takdirin üzerindedir. İnegöl’deki yüzde 70’lik netice bizleri şaşırtan bir netice değildir ama bu neticenin mobilyanın başkenti, ihracatın başkenti, ticaretin ve üretimin başkenti, kardeşliğin başkenti İnegöl’den böyle bir mesaj çıkması Türkiye’de belli parametrelerin yıkıldığının işaretidir” dedi.

16 Nisan referandumu sürecinde AB ülkelerinin tutumunu eleştiren Kaynak, “ Terör örgütlerinin Avrupa’nın başkentinde hayır programı yapmalarına fırsat vermişlerdir. Bir kadın Bakanımız Hollanda’da ne konsolosluğumuza girebildi ne de vatandaşlarımızla buluşabildi. Avusturya’da kendi insanımıza ulaşmak için kendilerine ne engeller çıkarıldığını vekillerimizden duyduk. Demek ki Kandil’de Brüksel, DHKP-C’de Almanya’nın yeni Nazileri bir araya geldiler. Bu çıplak gerçeği tüm dünyanın önüne koyan sizlerin önüne koyduğumuz anayasa teklifidir. Yaptığınız iş o kadar önemli ki tarihe mal olacak bir iş ki bundan dolayı çocuklarımıza, torunlarımıza ‘Biz Türkiye’nin istiklalini, istikbalini, milli egemenliğini emin ellere bıraktık’ diye övüneceğimiz en önemli hadisedir. Bu süreç 15 Temmuz’dan 16 Nisan’a kadar tüm makyajları dökmüştür, çirkinlikleri ortadan kaldırmıştır. Yaptığınız iş büyük ve muhteşem bir iştir. Bu ülkenin tarihi için çok değerlidir. Türkiye bütün bunları yaparken bir yandan da ekonomik mücadelesini sürdürmektedir” dedi.

Türkiye’nin 2016 yılında bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan Suriye’den kendisine gelen bombalı aracın karşısında mücadele ettiğini ve bir yandan da ekonomik adımlar attığını belirten Kaynak, “2016 yılında bizim bu hadiselere rağmen büyüme oranımız yüzde 3’e yakındır. Bütün OECD ülkelerinin üzerindedir. Türkiye bu zaman içerisinde ekonomi daralmasın diye Türkiye’ye has, uygun yeni modeller geliştirmiştir. Türkiye, ilk defa 25 milyar TL para aktarmış ve bunun 250 milyarlık krediye dönüşmesine imkan tanımıştır. KOSGEB vasıtası ile 11,5 milyar lira tahsis edilmiştir. Bu süreçte herkes başka tedbirler alırken Türkiye Cumhuriyeti, TBMM’den geçirdiğimiz kanunla borç yapılanmasına yönelik düzenlemeler yapmıştır. Bu sebeple diyorum ki; 16 Nisan önemliydi ama 16 Nisan’dan sonra bizim işimiz bitmedi. 16 Nisan’dan sonra İnegöl’ün yüzde 70’i aşan desteği çok önemlidir” diye konuştu.

“3 Kasım 2019’a kadar bizlere asla durmak yok. Kendi yaptığınız anayasanın hayata geçeceği tarih o tarihtir” diyen Kaynak, şunları kaydetti: “Kendi yaptığımız anayasayla milletimizin değerlerine, inancına, tarihine, kültürüne uygun bir Cumhurbaşkanı seçmek yine bizim elimizdedir. Yüzde 52 oyla seçilen Cumhurbaşkanımız bu referandumda da gösterdi ki yüzde 52 oy Türkiye için önemli bir oydur. Asla rehavete kapılmak, işi gevşek tutmak mümkün değildir. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki; hayat inanmak ve mücadele etmektir. İnancımızdan taviz vermeyeceğiz. Mücadele kararlılığımızdan asla geri durmayacağız. İslam dünyasının da umudu sizlersiniz. İnsanlık Somali’yi yokluğa mahkum etmişken Recep Tayyip Erdoğan bu ambargoyu kırdı. Allah Türkiye’ye, Recep Tayyip Erdoğan kardeşime güç versin. Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’nin değil tüm mazlum dünyanın umududur. 14 Ağustos 2001’de Cumhurbaşkanımız için ‘O kimsesizlerin kimsesi, mazlumların gür sesi, tüm dünyaya zulüm karşısında dünya 5’ten büyüktür diyen tek cesur ses’ diyorduk”

Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Annesi Meryem Aktaş’ı kaybeden İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın İnegöl’ün Cuma mahallesindeki evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.

Salih Bakıcı