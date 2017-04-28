Başbakan Yardımcısı Kaynak: 'Avrupa’nın geleceğinden kaygı duyuyorum'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, memleketi Kahramanmaraş’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü’nün düzenlediği sergi açılışına katıldı. Açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaynak, “Avrupa Birliği’nin iki temel kriteri var. Biri ekonomik kriterlerini tanımlayan Maastricht kriterleridir. Bir diğeri de demokratik kriterleri tanımlayan Kopenhag kriterledir. Bunların çerçevesini bu kriterler çizmiştir. Biz şu anda Maastricht kriterleri bakımından Avrupa ülkelerinden en azından içte ikisinden daha iyiyiz. Hele hele sonradan Avrupa Birliği’ne üye olarak kabul edilen ülkelerin tamamından iyiyiz. Demokratik kriterler bakımından da öyleyiz. Eğer Avrupa Birliği, Avrupa komisyonun tavsiye kararına uyar, biz o da rencide edecek bir yola girerse Türkiye Maastricht kriterlerini, İstanbul kriterleri, Kopenhag kriterlerini de Ankara kriterleri olarak yazar, adını böyle değiştirir ve yoluna devam eder. Önemli olan ülkemizin kalkınmasıdır, insanımızın huzurudur. Avrupa’nın kendi geleceği için kaygı duyduğumu ifade ediyorum” dedi.

Muhammet Özer

