MADO Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş., Venture Capital Bank ve Al Sraiya Holding ortaklık anlaşması, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın katılımıyla, TOBB’da düzenlenen törenle imzalandı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Venture Capital Bank (VCBank) CEO’su Abdullatif Mohammed Janahi, Al Sraiya Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rashid Nasser Sraiya Al Kaabi ve MADO Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur ile çok sayıda kişi katıldı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, dünya ekonomik anlamda bir daralmaya doğru giderken iki dinamik kuruluşun bir anlaşma yapacak olmasının önemine vurgu yaparak, “Sizler çok önemli bir anlaşamaya imza atıyorsunuz. Bizler şahit olacağız ama şunu bilmenizi isterim ki işiniz zor. Şundan dolayı birçok çalışmanız gerekecek ortaklarınızla, gece saat 3 buçukta 3 kardeşten biri işin başındadır. Bir diğeri sabah saat 5’te iş yerinin başındadır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak’tan esprili MADO açılımı

“MADO’nun anlamı da bizim Türkiye’de her vatandaşa sorsanız, Maraş dondurması der” ifadelerine yer veren Kaynak, MADO’nun açılımına ilişkin bir espri yaptı. Kaynak, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Kimse duymasın ben bir sır vereyim. MADO’nun M’si Mehmet, A’sı ağabey, D’si dediği demek, O’su olur demek. Mehmet ağabeyin dediği olur. Bunu asla unutmayın. Dediği olsun inşallah ki gerçekten dünya markası olsun.”

“Gıdanın bir alternatifi yok”

Kaynak, dünyada büyük çalkantılar yaşandığına dikkat çekerek, "Dünya, 2’nci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük göç hareketlerini yaşıyor. 60 milyon insan evinden uzakta, 60 milyon insan evsiz ve yurtsuz. Türkiye'de bunların 3 milyonu var. Dünyanın enerji ya da başka şeylere ilgisi olabilir, teknoloji gelişebilir ama gıdanın bir alternatifi yok” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet olarak tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 50'sini sulamaya açabildiklerini vurgulayan Kaynak, yaklaşık 3 yıl içerisinde Türkiye'de tüm tarım arazilerini sulamaya açılacağını kaydetti. Kaynak, hükümetin bu konuda özel sektör işbirliğine de açık olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye konumu itibarıyla da çok önemli bir noktada. 3 saat uçuş mesafesiyle 54 ülkenin başkentine ulaşılabilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımız ve özel sektörümüzle beraber yaptığı çalışmalar, Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline getirmiştir. Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da kalkınma hamlesinde asla vazgeçmemiştir" ifadesini kullandı.

“Türkiye’ye yatırım yapan asla kaybetmez”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye ekonomisinin dünyanın en zor stres testinden başarı ile geçtiğini işaret ederek, “Bakınız bir tarafta çevremizdeki komşu ülkelerde sorunlar var. Bir taraftan 3 milyon mülteciyi ağırlıyoruz. Terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Bunun yanında son dönemde iki seçim yaşadık ve 15 Temmuz’da hain FETÖ darbe girişimi oldu. Bütün bunlara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye, güçlenmeye devam ediyor. Bu yatırım da, bu gerçeğin somut göstergelerinden biridir. Herkes şunu çok iyi biliyor ki bu şartlar altında Türkiye’den başka bunu başarabilecek bir ülke yok. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Türkiye’ye yatırım yapan asla kaybetmez.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin güçlü ekonomik öngörüleri mevcuttur”

Venture Capital Bank (VCBank) CEO’su Abdullatif Mohammed Janahi, Türk markası MADO ile yaptıkları ortalıktan dolayı memnun olduklarını ve ileriye dönük güzel yatırımlar yapacaklarını belirterek, “Biz MADO şirketiyle yapmış olduğumuz bu ortaklığımızdan dolayı büyük bir mutluluk duymaktayız. Bilindiği üzere bu bizim bankamızın Türk piyasasındaki 3’üncü yatırımını oluşturmaktadır. Türkiye’deki bu yatırımla yolumuzu devam ettireceğiz çünkü gerçekten Türkiye’nin güçlü ekonomik öngörüleri mevcuttur ve Türkiye piyasası hızlı bir şekilde gelişme kaydeden ülkelerin başında yer almaktadır” diye konuştu.

Türkiye’nin stratejik bir konuma sahip olduğunu kaydeden Janahi, “MADO şirketini seçerken aynı zamanda şirket yönetiminin güçlü bir yönetime sahip olduğuna inandığımız gibi körfez ülkelerinde, diğer Arap ülkelerinde ve diğer dünya ülkelerinde de bir genişleme alanına da sahip olduğunu gördük. Avrupa ülkeleri ve Asya’nın doğusuna kadar yayılma düşüncesine sahibiz” değerlendirmesinde bulundu.

Benan Özben

